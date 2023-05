Devriez-vous acheter de l'or en réponse à la probabilité croissante d'une récession ?

L’or se négocie près de ses plus hauts niveaux historiques et, pour une fois depuis la pandémie de COVID-19, agit comme une protection contre l’inflation. De nombreux investisseurs ont acheté de l’or lorsque les gouvernements et les banques centrales ont commencé à injecter de l’argent dans le système financier en réponse au choc pandémique.

Même l’investisseur légendaire Warren Buffett a acheté des actions dans une société aurifère.

En effet, les craintes d’une forte inflation se sont matérialisées. Mais plus l’inflation augmentait, plus le prix de l’or plongeait.

Il était donc surprenant de voir des investisseurs fuir l’or à la recherche d’alternatives, comme le Bitcoin, surnommé «l’or numérique», la véritable couverture contre l’inflation de notre époque. Pourtant, il s’est avéré que le prix de l’or ne faisait que se consolider avant une nouvelle tentative d’atteindre des niveaux record.

Maintenant que l’inflation semble avoir atteint son maximum, l’or rebondit. De plus, alors que les banques régionales aux États-Unis sont en difficulté, perdant un tiers de leur valeur cette année, les cours des actions des producteurs d’or ont bondi. Les investisseurs se sont donc à nouveau tournés vers l’or, mais la question est : qu’est-ce qui vient ensuite ?

Compte tenu de la probabilité croissante d’une récession, l’or semble être un bon investissement.

La probabilité d’une récession augmente

La Réserve fédérale des États-Unis a réagi à la hausse de l’inflation en resserrant la politique monétaire. Elle l’a fait si vite qu’il y a un risque de récession – et la Fed le sait.

Mais le mandat de la Fed, qui comprend la création d’emplois et la stabilité des prix, n’a rien à voir avec l’évitement des récessions. Parfois, les récessions sont nécessaires, car l’économie peut surchauffer.

Selon l’indice composite de probabilité de récession, les chances d’une récession sont élevées et en augmentation. Alors qu’est-ce que cela signifie pour l’or?

Comment l’or s’est-il comporté lors des récessions précédentes ?

L’or surperforme pendant les récessions économiques. Entre 1973 et 1975, l’économie américaine a connu une récession de 16 mois. L’indice S&P 500 a perdu plus de -20 % de sa valeur, tandis que l’indice du Trésor américain a gagné +10,1 %. Qu’est-ce que l’or a fait? Il gagne +81,6%.

En 1980, une récession de 6 mois a conduit l’or à gagner +27,6 %. De plus, lors de la dernière récession économique, entre 2007 et 2009, l’or a gagné +25% tandis que le S&P 500 a chuté de -35,6%.

Les triples sommets tiennent rarement

L’image technique soutient également des prix de l’or plus élevés. L’or a échoué dans la même zone qu’en 2020 et 2022, faisant craindre un triple top.

Graphique de l’or par TradingView

Les triples sommets sont des modèles d’inversion, mais les traders techniques savent qu’ils tiennent rarement à long terme. Même si le marché recule par rapport aux niveaux actuels, il ne le fait généralement que pour “accumuler de l’énergie” afin de briser la résistance horizontale.

Dans l’ensemble, l’or semble haussier dans ce contexte. Les taureaux achèteront probablement toutes les baisses.