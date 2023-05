May 19, 2023

Le chef de la majorité au Sénat américain, Chuck Schumer, estime que le Congrès « doit agir rapidement » pour réglementer l’intelligence artificielle (IA). Cette décision intervient alors que de plus en plus d’entreprises adoptent la technologie de l’IA, certaines ayant déjà lancé des produits utilisant l’IA et d’autres comme le fournisseur de services de signaux de trading AltSignals travaillant déjà sur des produits d’IA.

Le chef du Sénat de la majorité a déjà convoqué un groupe bipartite de sénateurs pour travailler sur la législation. Le groupe s’est réuni mercredi.

Schumer dit également que son personnel a également rencontré environ 100 PDG, universitaires et scientifiques dans le domaine de l’IA. Dans son allocution d’ouverture au Sénat jeudi, Schumer a déclaré qu’il n’y avait pas de temps à perdre, mais a en même temps noté qu’ils ne voulaient pas proposer une législation défectueuse.

Que signifie la volonté de réglementer les projets d’intelligence artificielle comme ActualizeAI d’AltSignals ?

La volonté de Schumer intervient alors que des produits d’IA potentiellement révolutionnaires, comme le chatbot ChatGPT récemment lancé, cherchent à imiter le comportement humain. Ces outils ont soulevé des inquiétudes concernant la diffusion d’informations trompeuses, la diffusion de mensonges, la perturbation d’emplois et la violation des protections du droit d’auteur.

La semaine dernière, Sam Altman, le PDG d’OpenAI, la société qui a créé ChatGPT, a déclaré à un panel du Sénat que l’intervention du gouvernement sera cruciale pour prévenir les risques d’IA de plus en plus puissants. Le PDG a déclaré :

« À mesure que cette technologie progresse, nous comprenons que les gens s’inquiètent de la façon dont cela pourrait changer notre façon de vivre. Nous le sommes aussi. »

Altman a recommandé la création d’une agence américaine ou mondiale pour autoriser de puissants systèmes d’IA et leur retirer la licence si la conformité n’est pas respectée.

Alors que la volonté de pousser à une réglementation de Schumer aura un impact sur les entreprises travaillant sur des produits d’intelligence artificielle, on s’attend à ce qu’elle se concentre principalement sur les produits qui visent à imiter des actes humains comme parler, envoyer des SMS, écrire, etc. Cela signifie que des produits comme ActualizeAI développés par AlSignals pourraient ne pas voir beaucoup d’impact.

Qu’est-ce qui différencie ActualizeAI d’Altsignals ?

AltSignals fournit des signaux de trading et développe des indicateurs techniques basés sur des algorithmes pour aider les traders des marchés financiers à profiter des mouvements de prix sur les marchés depuis 2017. Il a commencé par envoyer des signaux de trading sur les crypto-monnaies avant de s’étendre aux CFD, aux actions et aux devises.

Actuellement, AltSignals fournit des analyses fondamentales et techniques et des conseillers qui aident les clients à placer des transactions et à en tirer profit. Il utilise un indicateur technique appelé AltAlgo Indicator pour générer des signaux de trading.

L’indicateur AltAlgo utilise actuellement plusieurs stratégies de trading et indicateurs techniques pour identifier les opportunités de trading et alerte les utilisateurs d’AltSignals lorsqu’une bonne opportunité de trading apparaît.

Cependant, Altsignals cherche à tirer parti de la technologie de l’IA pour améliorer l’efficacité de ses services et travaille actuellement sur un algorithme basé sur l’IA. L’algorithme basé sur l’IA prendra l’algorithme le plus performant, y compris l’indicateur AltAlgo, et l’utilisera pour créer une suite de produits utilisant l’IA, l’un d’entre eux étant ActualizeAI alimenté par la crypto-monnaie ASI.

Dois-je investir dans AltSignals ?

Eh bien, plusieurs facteurs doivent être pris en compte lorsque vous investissez dans un projet de crypto-monnaie, en particulier si le projet est nouveau.

L’un, et peut-être le facteur le plus important, est la recherche d’un projet légitime. La meilleure façon de déterminer si un projet est légitime se fait en déterminant si la société mère est digne de confiance et a un solide bilan de résultats.

AltSignals est en activité depuis cinq ans et a fait ses preuves dans le domaine des signaux de trading ; ce qui signifie que c’est une entreprise digne de confiance. Les informations sur le site Web d’AltSignals montrent que les signaux d’AltSignals sur les contrats à terme et au comptant de Binance ainsi que les signaux sur le Forex ont été constamment rentables d’un mois à l’autre avec une précision supérieure à 50 %.

La précision de ces signaux devrait augmenter considérablement une fois l’algorithme ActualizeAI terminé et intégré à la plate-forme, ce qui fera d’AltSignals l’un des meilleurs fournisseurs de signaux de trading sur les crypto-monnaies et les devises, créant probablement une augmentation de la demande et du prix des jetons ASI.

La crypto-monnaie ASI est actuellement en phase de prévente et vous pouvez l’acheter ici.