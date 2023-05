IBEX 35 meilleures et pires circonscriptions en 2023 révélées

May 30, 2023

May 30, 2023

L’indice IBEX 35 a évolué latéralement mardi alors que les investisseurs ont réagi aux données encourageantes de l’inflation des consommateurs espagnols et aux prochaines élections espagnoles. L’indice, qui suit les 35 plus grandes entreprises d’Espagne, est bloqué à 9 200 €, quelques points en dessous du sommet de 9 540 € depuis le début de l’année. Au total, l’indice a bondi de près de 12 % par rapport au point le plus bas de 2023.

L’inflation espagnole glisse

IBEX 35 est un indice qui suit les plus grandes sociétés de premier ordre en Espagne. Les plus grandes sociétés constituantes de l’indice sont Inditex – la société mère de Zara -, Iberdrola, Santander, BBVA, Amadeus, Caixabank et Celinex Telecom, entre autres.

L’indice IBEX est resté dans une fourchette étroite mardi après les données encourageantes de l’inflation espagnole. Selon l’agence de statistiques, l’indice global des prix à la consommation (IPC) a baissé de 0,1 % en mai par rapport au précédent 0,6 %. Cette baisse était plus importante que l’estimation médiane de 0,1 %.

Sur une base annuelle, l’IPC global a chuté à 3,2 % contre 4,1 % auparavant. Le chiffre harmonisé de l’inflation à la consommation a baissé de 0,2 % sur une base mensuelle et à 2,9 % par rapport à la même période un an plus tôt.

Ces chiffres signifient que les actions de la Banque centrale européenne (BCE) pour lutter contre l’inflation fonctionnent. Comme d’autres banques centrales, la banque a décidé de relever les taux d’intérêt à plusieurs reprises. Il a également laissé entendre qu’il continuerait à augmenter les taux.

L’indice IBEX a également évolué latéralement après que le Premier ministre du pays a dissous le parlement et appelé à des élections anticipées le 23 juillet. Ces élections interféreront probablement dans les opérations du pays à court terme.

Le cours de l’action Amadeus a bondi de 40,9 % en 2023, ce qui en fait l’action la plus performante de l’indice IBEX. Il a bondi en raison de la solide performance du secteur des voyages. Le cours de l’action IAG a bondi de 30,67% pour la même raison.

L’action Melia Hotels a augmenté de 30 % tandis que les actions Inditex, Aena, Cellnex Telecom et ACS ont bondi de plus de 20 %. En revanche, Solaria, Merlin Properties, Repsol, Bankinter et Unicaja Banco sont les actions les moins performantes cette année.

Analyse technique de l’indice IBEX 35

L’indice IBEX est resté coincé dans une fourchette étroite ces derniers jours. Il a formé un modèle à double sommet à 9 510 €. Dans l’analyse de l’action des prix, ce modèle est généralement un signe baissier. L’indice a également formé ce qui ressemble à un modèle de triangle ascendant tandis que l’indice de force relative (RSI) a formé un modèle de divergence baissière. Par conséquent, les perspectives de l’ indice espagnol sont neutres pour l’instant.

D’autres gains seront confirmés s’il dépasse le point de résistance important à 9 510 €. Un tel mouvement le verra se rallier au prochain point de résistance à 9 600 €. D’un autre côté, un mouvement sous le support à 9 017 € signalera que les baissiers ont prévalu et le pousseront vers l’encolure du modèle à double sommet à 8 495 €.