Prévisions USD/TRY : Voici pourquoi la livre turque est condamnée

La livre turque est en difficulté alors que les inquiétudes concernant l’économie du pays persistent. Le taux de change USD/TRY a bondi à un niveau record de 20,16 après la victoire d’Erdogan aux élections, ouvrant la voie au statu quo en matière de politique budgétaire et monétaire. De même, le GBP/TRY et l’EUR/TRY ont également continué de grimper.

Le crash de la livre turque se poursuit

La livre turque a été l’une des devises les moins performantes des marchés émergents. Il s’est effondré de près de 24 % au cours des 12 derniers mois et de 330 % au cours des cinq dernières années. Au total, la monnaie a perdu près de 900 000 % de sa valeur depuis 1990.

Cela signifie que les épargnants avec la livre turque ont vu la valeur de leurs investissements chuter au cours des dernières décennies. Maintenant, après la victoire d’Erdogan, le statu quo se poursuivra probablement au cours des cinq prochaines années.

D’une part, Erdogan maintiendra toujours un contrôle substantiel sur la banque centrale du pays. Au cours des dernières années, il a licencié des responsables bellicistes de la banque centrale et forcé la banque à réduire les taux d’intérêt en période de forte inflation. Aujourd’hui, les statistiques officielles montrent que l’inflation en Turquie s’élève à plus de 44 %.

Pendant ce temps, les réserves étrangères de la Turquie s’épuisent. Les données compilées par TradingEconomics montrent que le pays dispose d’environ 60 milliards de dollars de réserves de change, en baisse par rapport au sommet de l’année dernière de près de 90 milliards de dollars. En 2014, les réserves du pays s’élevaient à plus de 110 milliards de dollars.

Pendant ce temps, en raison des politiques d’Erdogan, les analystes estiment que les investissements directs étrangers (IDE) du pays continueront de baisser dans les années à venir. Les IDE ont chuté de plus de 440 millions de dollars en mars. Les investisseurs étrangers sont préoccupés par les règles de circulation des capitaux, la forte inflation et les politiques non conventionnelles de la banque centrale.

Le déficit budgétaire du gouvernement devrait continuer à se creuser après qu’Erdogan ait accordé des augmentations de salaire aux employés du gouvernement.

Prévisions USD/TRY

Graphique USD/TRY par TradingView

Les fondamentaux de la livre turque sont extrêmement baissiers car ils signifient que les politiques des 30 dernières années resteront. Les techniques sont également haussières. Sur le graphique journalier, nous voyons que le taux de change USD/TRY a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. En cours de route, la paire est restée au-dessus de toutes les moyennes mobiles tandis que l’indice des flux monétaires est passé au niveau de surachat.

Par conséquent, la paire continuera probablement d’augmenter au cours du mandat d’Erdogan alors que les acheteurs ciblent le prochain niveau psychologique de 30. Cela signifie que les détenteurs de livres turques verront leur pouvoir d’achat chuter tandis que d’autres courront vers la sécurité du dollar américain.