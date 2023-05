De Guindos de la BCE voit une possibilité de correction sur les marchés financiers

Les marchés financiers réagiront probablement par une forte vente si l’économie mondiale est frappée par de nouveaux chocs, déclare Luis de Guindos, vice-président de la Banque centrale européenne.

Le marché des actions a bien commencé la nouvelle année avec la réouverture de la Chine, le refroidissement des prix de l’énergie et, surtout, la résistance de l’économie de la zone euro.

Mais cela a poussé les valorisations un peu trop loin, selon de Guindos, augmentant ainsi le risque d’une correction. S’adressant à CNBC ce matin, il a déclaré:

La BCE a publié mercredi sa revue semestrielle de la stabilité financière qui suggère que les perspectives de stabilité de la zone euro restent fragiles.

Le vice-président de Guindos a également parlé des ramifications de la récente tourmente dans le secteur bancaire qui a fait s’effondrer un certain nombre de régionales américaines.

Outre-Atlantique, UBS a également dû intervenir et racheter le Credit Suisse comme Invezz l’a rapporté ici. Selon de Guindos :

Il est possible que ces événements conduisent à une réévaluation des perspectives de rentabilité et de liquidité des banques de la zone euro. Ainsi, le sentiment de risque reste fragile et très sensible aux surprises [macro].