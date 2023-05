Perspectives des indices CAC 40 et DAX alors que la croissance économique chinoise stagne

L’ indice DAX et les indices CAC 40 ont reculé ces derniers jours alors que le récent rallye s’est estompé. L’indice allemand DAX 40 a reculé à un plus bas de 15 750 €, soit environ 3,30 % en dessous du plus haut niveau de cette année. De même, l’indice français CAC 40 a reculé à 7 200 €, ~ 5,75 % en dessous du plus haut de l’année.

Inflation en Allemagne et en France

Les indices européens ont subi d’intenses pressions ces derniers jours alors que les investisseurs commencent à prendre des bénéfices suite au récent rallye remarquable. Ces indices ont été parmi les indices les plus performants cette année, les indices CAC 40 et DAX étant proches de leur plus haut historique.

L’actualité européenne la plus récente concerne l’inflation. En France, l’ inflation du pays a continué de baisser avec la chute des prix du gaz naturel. En France, l’indice global des prix à la consommation est passé de 0,6 % en avril à -0,1 % en mai. Sur une base annuelle, l’IPC est passé de 5,9 % à 5,1 %, son niveau le plus bas depuis des mois.

D’autres pays européens constatent également une baisse de l’inflation. Comme je l’ai écrit dans cet article , l’inflation à la consommation en Espagne a chuté de 0,1 % en mai et de 3,2 % sur une base annuelle. De plus, en Italie, l’inflation harmonisée a baissé de 0,1 % en mai.

Les analystes estiment que les données sur l’inflation à la consommation allemande ont chuté de 0,6 % en mars tandis que l’inflation harmonisée est tombée à 8,9 %.

Les autres données européennes importantes étaient le PIB de la France et les chiffres de l’emploi en Allemagne. En France, l’économie a progressé de 0,2 % sur une base trimestrielle tandis que le taux de chômage en Allemagne est resté à 5,6 %.

Les indices CAC 40 et DAX reculent également alors que les investisseurs se concentrent sur la question du plafond de la dette américaine et le ralentissement en Chine. Les données publiées mercredi ont montré que le PMI manufacturier est tombé à 48,8 en mai et que le PMI non manufacturier est tombé à 54,5.

Prévision de l’indice CAC 40

Graphique CAC 40 par TradingView

Le graphique journalier montre que l’indice CAC 40 est dans une lente tendance à la baisse depuis quelques jours. Il est passé sous le support important à 7 380 €, le point le plus élevé des 3 mars et 5 janvier de l’année dernière. Les actions sont passées sous les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 100 jours.

L’indice de force relative s’est déplacé légèrement en dessous du point neutre. Par conséquent, il est probable que l’indice continue de baisser alors que les vendeurs ciblent le support clé à 7 000 €. Un passage en dessous de ce niveau le fera chuter à 6 798 €, le point le plus bas du 20 mars.

Prévision de l’indice DAX

Graphique DAX par TradingView

L’indice DAX 40 a connu une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Contrairement à l’indice CAC 40, il reste supérieur à la moyenne mobile 50 jours et 100 jours. Il a retesté le support clé à 15 750 €, le point le plus élevé du 7 mars. Par conséquent, l’indice continuera probablement à augmenter alors que les acheteurs ciblent le prochain point de résistance clé à 16 290 €, le YTD.