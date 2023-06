Analyse USD / KRW alors que le commerce sud-coréen s’effondre à nouveau

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Le taux de change USD/KRW est resté dans une phase de consolidation alors que davantage de données ont révélé la situation désastreuse de l’économie sud-coréenne. Le taux de change entre l’USD et le won sud-coréen s’échangeait à 1 321, niveau où il se situait ces derniers jours. Il a bondi de plus de 8,8 % par rapport au niveau le plus bas cette année.

Les exportations sud-coréennes rechutent

J’ai écrit plusieurs fois sur l’état désastreux de l’économie sud-coréenne, comme vous pouvez le voir ici et ici . Malheureusement, la situation semble empirer comme en témoigne la baisse des exportations.

Les données publiées jeudi montrent que les exportations du pays ont chuté de 15,2 % en mai après avoir plongé de 14,2 % le mois précédent. Cette baisse était pire que l’estimation médiane de 13,50 %. Les exportations sont dans le rouge depuis novembre 2022 après avoir culminé en juin 2021.

Les importations ont également chuté en mai. Les données montrent que les importations de la Corée du Sud ont chuté de 14 % en mai par rapport aux 13,3 % précédents. Il a été dans le rouge tout au long de l’année. En conséquence, le déficit commercial de la Corée du Sud s’est creusé à plus de 2,2 milliards de dollars.

Ces chiffres signifient que l’économie ne se porte pas bien étant donné que la Corée du Sud est principalement un pays axé sur l’exportation. Les résultats les plus récents ont montré que l’économie sud-coréenne a évité de justesse une récession au premier trimestre de l’année.

Le plus grand défi auquel la Corée du Sud est confrontée est que la demande de semi-conducteurs diminue, ce qui affecte Samsung. Samsung est le plus grand pays de Corée du Sud, représentant plus de 15 % de l’ensemble du PIB.

Par conséquent, il est probable que la Banque de Corée maintienne ses taux d’intérêt inchangés dans les mois à venir.

Prévisions USD/KRW

Sur le graphique 4H, nous voyons que le taux de change USD/KRW a reculé au cours des derniers jours. La paire s’est déplacée légèrement en dessous du niveau de résistance important à 1 330, le plus haut niveau du 25 mai. Elle se consolide à la moyenne mobile sur 50 périodes tandis que le MACD s’est déplacé vers le point neutre.

De plus, la paire a formé une configuration à double sommet à 1 342,78. Ce modèle est généralement un signe baissier. Par conséquent, bien qu’une cassure baissière soit possible, les perspectives de la paire sont neutres jusqu’à ce qu’elle tombe en dessous de la ligne de cou de cette configuration à 1 307.

