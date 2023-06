DXY: Prévisions du dollar américain pour juin alors qu’une tendance haussière se forme

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Le prix de l’indice du dollar américain (DXY) a évolué latéralement après que la Chambre des représentants a adopté l’accord sur le plafond de la dette. Après avoir connu une performance spectaculaire en mai, l’indice DXY s’échangeait à 104,23 $, son plus haut niveau depuis le 17 mars. Au total, l’indice a bondi de plus de 3,4 % par rapport à son plus bas niveau cette année.

Fed susceptible de faire une pause

L’indice du dollar américain a suivi une tendance haussière alors que les investisseurs tentent de lire les feuilles de thé de la Fed. Les responsables de la Fed sont mitigés sur ce qu’ils feront lors de leur rencontre en juin. Certains responsables comme Loretta Mester et James Bullard pensent que la banque devrait continuer à augmenter ses taux puisque l’inflation devient collante.

D’autre part, certains membres comme Raphael Bostic et Neel Kashkari, estiment que la banque devrait faire une pause maintenant. Ils pensent que suspendre les hausses de taux aidera la banque à évaluer l’implication des hausses passées. Ce point de vue a été soutenu par le nouveau vice-président de la Fed, Philip Jefferson. Il a dit :

“Une décision de maintenir notre taux directeur constant lors d’une prochaine réunion ne doit pas être interprétée comme signifiant que nous avons atteint le taux maximal pour ce cycle. En effet, sauter une hausse des taux lors d’une réunion à venir permettrait au comité de voir plus de données avant de prendre des décisions sur l’étendue d’un raffermissement supplémentaire de la politique.

Les chiffres récents ont été favorables à une autre hausse des taux en juin. Par exemple, comme je l’ai écrit ici , le marché du logement se porte bien, les prix des maisons ayant bondi pour le deuxième mois consécutif.

De plus, les données publiées plus tôt cette semaine ont révélé que la confiance des consommateurs est toujours forte. Et vendredi, les données sur les dépenses de consommation personnelles (PCE) ont montré que l’inflation était collante. Le PCE, l’outil préféré de la Fed, a bondi de 4,7% en avril.

Données sur la masse salariale non agricole (NFP)

Le prochain moteur clé de l’indice DXY sera la masse salariale non agricole (NFP) prévue vendredi. Les économistes estiment que le marché du travail reste considérablement tendu. Ils s’attendent à ce que le pays crée plus de 230 000 emplois en mai alors que le taux de chômage est resté à 3,50 %. ADP publiera son estimation des effectifs privés.

Des chiffres de l’emploi plus élevés que prévu inciteront les responsables de la Fed à envisager une autre hausse avant de marquer une pause.

L’indice du dollar américain réagira également aux prochaines données européennes sur l’inflation. Les chiffres publiés cette semaine ont montré que l’inflation espagnole, française et allemande a chuté en mai, les coûts de l’énergie restant sous pression. Les chiffres européens sont importants car l’euro est le principal constituant de l’indice du dollar américain.

Prévisions de l’indice du dollar américain

L’indice DXY a suivi une forte tendance haussière après avoir atteint un creux de 100,87 $ plus tôt cette année. Il a réussi à dépasser le point de résistance clé à 102,81 $, le point le plus élevé du 10 avril. La tendance haussière est soutenue par la moyenne mobile sur 50 périodes tandis que le MACD a commencé à former un schéma de divergence baissière. Il se situe entre le niveau de retracement de 78,6 % et 61,8 %.

Plus important encore, il semble que l’index forme un motif de tasse et de poignée dont le côté supérieur est à 105,86 $. Par conséquent, l’indice continuera probablement d’augmenter alors que les acheteurs ciblent 105,86 $. Un mouvement au-dessus de ce niveau indiquera plus de hausse pour l’indice.

