Top 3 des classes d’actifs qui surperforment en 2023

Alors qu’un nouveau mois de trading commence, les investisseurs se penchent sur les classes d’actifs qui ont surperformé et celles qui ne l’ont pas fait jusqu’à présent en 2023. Dans un monde d’incertitude (par exemple, tensions géopolitiques, inflation élevée), choisir la bonne combinaison d’actifs dans un portefeuille est délicat..

Blackrock, une société d’investissement multinationale américaine, a publié une étude comparant les performances depuis le début de l’année (YTD) de différentes classes d’actifs, du pétrole brut Brent à l’indice du dollar américain, en passant par les actions américaines, etc.

Le classement, vu ci-dessous, considère le rendement le plus bas et le plus élevé à tout moment au cours des 12 derniers mois (lignes rouges), et les points jaunes montrent la performance YTD. Voici les trois classes d’actifs qui ont surperformé jusqu’à présent dans l’année :

Actions européennes

Actions américaines

Or

Actions européennes

Les actions européennes surperforment jusqu’à présent, en hausse d’environ 10 % depuis le début de l’année. Cela est surprenant pour au moins deux raisons, telles que la guerre en Ukraine et la récession économique en Allemagne.

La guerre en Ukraine a entraîné une vague de sanctions contre la Russie, l’État agresseur. Cependant, ces sanctions, destinées à affaiblir la machine de guerre du Kremlin, ont également un effet boomerang sur les économies européennes. La confirmation la plus récente vient d’Allemagne, où la plus grande économie européenne est entrée en récession.

À l’avenir, la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt devrait exercer une pression sur les bénéfices. Mais la bonne nouvelle est que l’inflation a commencé à baisser en Europe, comme le montrent les données récentes.

Actions américaines

Compte tenu du cycle de resserrement de la Fed, les actions américaines occupent une surprenante deuxième place. Cependant, il faut regarder à travers les détails et voir que le secteur technologique américain a mené les gains tandis que la plupart des autres secteurs étaient à la traîne.

Pour les actions américaines, l’action de la Fed compte. Le prochain rapport NFP devrait montrer un marché du travail tendu et une inflation collante, ce qui pourrait suggérer que la Fed augmentera à nouveau.

Mais les investisseurs savent très bien où se situent les taux d’intérêt aux États-Unis. De plus, l’émergence de l’IA et la réduction des coûts dans certaines des principales entreprises technologiques ont suscité un regain d’enthousiasme pour les entreprises technologiques géantes, et l’optimisme pourrait facilement se propager à d’autres industries.

Le risque ici est que le cycle de resserrement de la Fed se termine par une récession et que les investisseurs affluent vers les obligations.

Or

L’or arrive en troisième position alors que les investisseurs recherchent la valeur refuge du métal jaune face à une éventuelle récession économique américaine. Après avoir échoué à fournir une couverture contre l’inflation l’année dernière, l’or se négocie avec un ton d’offre alors que les investisseurs tentent de diversifier leurs portefeuilles.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle