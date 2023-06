La Fed suspend-elle enfin les hausses de taux d’intérêt ? Les actions ont atteint des sommets en 9 mois

Les actions américaines ont atteint un sommet de neuf mois, le ajoutant 1 % jeudi pour clôturer à son plus haut niveau depuis août 2022. Le Nasdaq Composite, très technologique, a également atteint un sommet de neuf mois, augmentant de 1,3 %.

Le coup de pouce est venu en vertu de la résolution tant attendue du jeu politique qu’étaient les négociations sur le plafond de la dette américaine. Les démocrates et les républicains ont finalement mis la plume sur papier et anéanti ce qui était toujours une chance extrêmement faible de défaut souverain.

Et donc, avec ce cirque écarté, les marchés financiers peuvent se concentrer à nouveau sur ce qui compte vraiment : la possibilité d’une récession et la santé globale de l’économie. Bien sûr, tout cela alimente la Réserve fédérale et sa politique de taux d’intérêt très importante.

Les hausses de taux d’intérêt sont-elles terminées ?

Alors, où en sommes-nous maintenant ? Nous sommes depuis plus d’un an dans l’un des cycles de randonnée les plus rapides de mémoire récente, des taux maintenant au nord de 5%. Après plus d’une décennie de taux ultra-bas, cela représente un énorme écart par rapport à ce qui était considéré comme la « nouvelle norme ».

Le taux des fonds fédéraux est le levier le plus important de l’économie. Elle se répercute sur toutes les formes de dette et fixe littéralement le prix de l’argent dans l’économie. Avec des particuliers et des entreprises endettés soudainement obligés de se refinancer à 5% plutôt qu’à 0,5%, cela est censé sonner le glas.

Les choses sont censées se casser lorsque cela se produit. Et, certaines choses ont. Silicon Valley Bank (SVB) a fait ses adieux en mars, la contagion bancaire s’étendant bientôt à l’Europe. Mais malgré de nouvelles crises dans des banques telles que First Republic, le chaos semble avoir été limité aux banques régionales (à l’exception d’une certaine banque suisse), et bien qu’il s’agisse d’un problème important pour diverses raisons, cela ne semble pas systémique menace, ni une source de panique pour le système financier dans son ensemble.

En effet, si quoi que ce soit, l’économie reste trop chaude, refusant de lever le pied de la pédale. L’emploi reste très tendu, et bien que le sentiment ait plongé sur le marché, les données économiques sous-jacentes semblent encore relativement résistantes.

Alors, où cela nous mène-t-il ? Sommes-nous dans une situation où les taux d’intérêt doivent rester élevés plus longtemps ? Malheureusement pour les bros de la technologie, les amateurs de crypto et bien d’autres personnes, cela peut être le résultat. Mais plutôt que de m’écouter spéculer aveuglément sur ce que fera la Fed (comme si quelqu’un avait réussi jusqu’à présent), examinons ce que disent les probabilités lorsque nous les supprimons des contrats à terme de la Fed.

La prochaine réunion de la Fed aura lieu le 14 juin. Alors que certains auraient espéré que nous serions maintenant en train de couper du territoire, il y a 0% de chance assignée à cela – en fait, il y a même 28,5% de chance que nous voyions une autre hausse dans deux semaines. Cela contraste avec les mêmes prévisions d’il y a un mois (le graphique circulaire à droite), lorsqu’il y avait 16,6 % de chances d’une baisse de 25 points de base et une probabilité nulle perçue d’une autre hausse.

Fed est entre le marteau et l’enclume

Le déplacement des probabilités met en évidence ce que nous avons mentionné ci-dessus : chuchotez-le tranquillement, mais le marché se porte plutôt bien. La seule chose est que, dans ce monde confus et à forte inflation dans lequel nous vivons, ce n’est pas toujours une bonne chose. La Fed est coincée entre le marteau et l’enclume car, pour continuer à lutter contre l’inflation, elle est censée aspirer les liquidités du système afin que l’économie ralentisse et que l’inflation redevienne normale.

Le problème est que les taux d’intérêt élevés sont prohibitifs pour l’économie – avec le prix du crédit si élevé, les choses s’effondrent comme nous l’avons vu précédemment. Plus haut pendant plus longtemps signifie plus de douleur et le potentiel d’une pire récession. Cela résume la situation difficile de la Fed : augmenter les taux suffisamment pour attirer l’inflation, mais pas au point de déclencher une récession agressive. Et les randonnées sont déjà vraiment très élevées par rapport à ce que l’on croyait être «l’équilibre».

Regardons l’inflation. Il se situe actuellement à 4,9 %. C’est dans une stratosphère différente par rapport à l’objectif de 2 % de la Fed. Là encore, il a chuté neuf mois de suite, après avoir failli atteindre des chiffres à deux chiffres l’été dernier. La prochaine lecture arrive le 13 juin.

Avec une inflation en baisse mais qui reste élevée, cela ouvre la discussion, et il y en a des deux côtés de la barrière. Plus tôt cette semaine, Loretta Mester, présidente de la Fed de Cleveland, a repoussé la prévision consensuelle d’une pause dans les hausses de taux d’intérêt lors de la réunion de juin.

“Je ne vois pas vraiment de raison impérieuse de faire une pause, c’est-à-dire d’attendre d’avoir plus de preuves pour décider quoi faire. Je verrais plus d’un cas convaincant pour (la randonnée)… et ensuite tenir pendant un certain temps jusqu’à ce que vous soyez moins incertain de la direction que prend l’économie. Loretta Mester, présidente de la Fed de Cleveland

Cependant, cela contraste avec ce que le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué le mois dernier. Il a signalé que, pour la première fois en 14 mois, une pause était vraiment en jeu.

“Ayant parcouru ce chemin, nous pouvons nous permettre d’examiner les données et l’évolution des perspectives et de faire des évaluations minutieuses”, a-t-il déclaré. Il a également reconnu que les risques augmentaient alors que les taux restaient élevés, admettant que “les risques d’en faire trop par rapport à en faire trop peu sont de plus en plus équilibrés”.

“En conséquence, notre taux directeur n’aura peut-être pas besoin d’augmenter autant qu’il l’aurait fait autrement pour atteindre nos objectifs”, a-t-il ajouté.

Ce qui est clair, c’est qu’il s’agit de la décision la plus importante en ce qui concerne non seulement les prix du marché, mais l’économie dans son ensemble. L’histoire nous dit que les cycles de resserrement font des ravages. Même avec une pause ce mois-ci, l’incertitude reste élevée quant aux effets qui doivent encore filtrer. Nous avons parlé avec le Dr Craig Pirrong de l’Université de Houston le mois dernier, qui a averti que la Fed avait mordu plus qu’elle ne pouvait mâcher, déplorant à la fois les décisions qui ont conduit à l’inflation en premier lieu, ainsi que les actions depuis la randonnée cycle a commencé.

Même Jerome Powell lui-même reconnaît que “nous sommes confrontés à l’incertitude quant aux effets décalés de notre resserrement jusqu’à présent”. C’est ce qui rend cette analyse si difficile – ce fameux décalage de la politique monétaire.

Ainsi, bien qu’une pause puisse sembler être un moment décisif dans ce cycle, même si elle survient, d’autres défis nous attendent. Mais pour l’instant, tous les regards se tournent vers le 14 juin.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle