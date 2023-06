Prévision GBP/INR : le graphique mensuel indique une plus grande douleur à la roupie

Le taux de change entre la livre et la roupie s’est déplacé latéralement récemment et se maintient près de son niveau record de 106,41. La paire GBP/INR s’échangeait à 103,20, là où elle se trouvait ces dernières semaines. Ce prix est d’environ 20 % au-dessus de son creux pandémique et de 633 % au-dessus de son point le plus bas en 1984.

Décisions de la Banque d’Angleterre et de la RBI à venir

Le principal catalyseur de l’échange GBP/INR ce mois-ci sera les décisions à venir sur les taux d’intérêt de la RBI et de la BoE. La décision de la banque centrale indienne arrivera en premier le 8 juin tandis que la BoE conclura sa réunion le 22 juin.

Les deux banques emprunteront probablement une voie divergente ce mois-ci. Après avoir relevé les taux d’intérêt de 250 points de base, la RBI mettra probablement sa politique en pause ce mois-ci. La pause se produira car il y a des signes que l’inflation en Inde diminue et que la croissance économique ralentit. L’inflation annuelle a plongé à 4,7 % en avril de cette année.

D’autre part, je pense que la Banque d’Angleterre a plus à faire étant donné que l’inflation est toujours collante. Les données publiées en mai ont montré que si l’ indice global des prix à la consommation (IPC) a chuté à 8,7 % en avril, l’inflation sous-jacente a légèrement bondi.

Par conséquent, la banque a encore du travail à faire pour ramener l’inflation à sa cible de 2,0 %. Dans le même temps, la croissance économique britannique est un peu faible, avec une demande extérieure en baisse. Les ventes au détail ont chuté tandis que les prix des maisons ont repris leur tendance à la baisse.

Une autre raison de la faiblesse de la roupie est le commerce de l’Inde avec la Russie. La Russie détient désormais plus de 140 milliards de dollars de roupies qu’elle ne peut pas utiliser. Considérez la récente déclaration du ministre russe des Affaires étrangères :

“Nous devons utiliser cet argent. Mais pour cela, ces roupies doivent être transférées dans une autre devise, et cela est en cours de discussion maintenant.”

Prévisions GBP/INR

Graphique livre en roupie par TradingView

En regardant le graphique mensuel à long terme, nous voyons que la roupie indienne est en difficulté. Il oscille près d’un niveau record. Comme indiqué, 106,41 est le côté supérieur du motif triangulaire ascendant. Dans l’analyse de l’action des prix, ce modèle est généralement un signe haussier. La paire s’est déplacée au-dessus des moyennes mobiles de 25 jours et de 50 jours.

De plus, l’indice de force relative (RSI) a dépassé le point neutre de 50. Par conséquent, la paire continuera probablement à augmenter alors que les acheteurs ciblent le prochain point de résistance clé à 107. Le stop-loss de ce modèle est à 105.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle