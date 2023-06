Analyse USD / IDR alors que l’inflation en Indonésie glisse sous l’objectif de la BoI

Le taux de change USD/IDR s’est déplacé latéralement lundi après les dernières données sur l’inflation à la consommation indonésienne. Ce prix est d’environ 2,47 % au-dessus du niveau le plus bas de cette année et de 4,8 % en dessous du plus haut de l’an dernier. En conséquence, la devise indonésienne s’est plutôt bien comportée étant donné que de nombreuses devises des marchés émergents comme le yuan chinois et la livre turque ont toutes plongé.

L’inflation en Indonésie recule

La plus grande nouvelle du forex lundi, les dernières données sur l’inflation à la consommation indonésienne. Selon l’agence nationale des statistiques, l’indice global des prix à la consommation (IPC) est passé de 0,33 % à 0,09 % en mai. Cette baisse était meilleure que l’estimation médiane de 0,30 %.

Sur une base annuelle, l’inflation du pays est passée de 4,33% à 4%. Les économistes s’attendaient à ce que l’inflation du pays tombe à 4,23 %. L’inflation a suivi une forte tendance baissière après avoir culminé à 5,95 % en avril 2022. L’inflation sous-jacente, qui exclut les produits alimentaires et énergétiques volatils, est passée de 2,83 % à 2,66 %.

Par conséquent, il est probable que la Banque d’Indonésie maintienne ses taux d’intérêt au niveau actuel puisqu’elle s’est rapprochée de son objectif. En mai, la banque a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés.

Le taux de change USD/IDR a réagi aux dernières données manufacturières indonésiennes. Selon Nikkei, le PMI manufacturier du pays est passé de 52,7 en avril à 50,6 en mai. Bien qu’il s’agisse d’une baisse, elle est supérieure à celle des autres pays. De plus, une lecture PMI de 50 est un signe qu’une industrie se porte bien.

Les perspectives du taux de change USD/IDR pour la semaine seront mitigées puisqu’il n’y aura pas de données économiques majeures cette semaine. Les traders se concentreront toujours sur les données de la masse salariale non agricole (NFP) de la semaine dernière, dont nous avons parlé ici .

Analyse technique USD/IDR

Graphique USD/IDR par TradingView

Le graphique journalier montre que le taux de change entre l’USD et la roupie a dérivé à la hausse au cours des derniers jours. Au cours de cette période, la paire s’est déplacée au-dessus du niveau de résistance important à 14 838, le niveau le plus bas du 2 février.

La paire a bondi au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de 50 jours tandis que le MACD s’est déplacé au-dessus du point neutre. Par conséquent, la paire continuera probablement à augmenter alors que les acheteurs ciblent le prochain point de résistance clé à 15 200. Un mouvement sous le support à 14 840 invalidera la vue haussière.

