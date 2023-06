Hedge fund pro : les indices Nikkei 225 et Topix ont plus de potentiel

La course haussière de l’indice Nikkei 225 s’est poursuivie lundi alors que les investisseurs continuaient d’acheter les actions du pays. Il a atteint un sommet de 32 072 ¥, le plus haut niveau depuis 1990. Au total, l’indice a bondi de plus de 21 % cette année, surperformant les indices S&P 500, DAX et CAC 40. L’indice Topix a également atteint un sommet multidécennal de 2 210 ¥.

Hedge fund pro est optimiste sur les actions japonaises

L’indice Nikkei 225 a connu une forte reprise alors que les investisseurs étrangers ont continué d’acheter les actions. La majeure partie de ce rallye s’est produite après le récent voyage de Warren Buffett, l’un des investisseurs les plus respectés au monde. Il a continué à ajouter des postes dans les plus grandes maisons de commerce du pays.

Désormais, certains analystes estiment que les actions japonaises ont plus de marge de manœuvre, citant leurs valorisations bon marché par rapport à leurs pairs.

L’un de ces analystes est Seth Fischer, fondateur et CIO d’Oasis Management. Oasis est un fonds spéculatif basé à Hong Kong qui investit dans le monde entier. Son objectif principal est les actions asiatiques.

Dans une interview avec Bloomberg, il a fait valoir que les actions japonaises avaient plus de potentiel malgré le fort retour cette année. Il a cité le fait que de nombreuses entreprises japonaises étaient très rentables, avaient des multiples de valorisation moins chers et retournaient de l’argent aux investisseurs par le biais de rachats et de dividendes.

En outre, Fischer a noté que les actions japonaises du Nikkei 225 et du Topix recevaient des vents favorables d’une combinaison d’investisseurs nationaux et étrangers. Les étrangers ont acheté des actions japonaises pendant neuf semaines consécutives, ce qui est une chose positive.

https://www.youtube.com/watch?v=lh9_yhQ_bsE

La plupart des entreprises de l’indice Nikkei 225 ont suivi une tendance haussière cette année. Les plus performants de l’indice sont Advantest, Kobe Steel, Dainippon Screen et Toppan Printing. Des entreprises bien connues comme Mitsubishi Electric, Panasonic, Mitsubishi Corp et Marubeni se sont toutes mobilisées cette année.

Prévision de l’indice Nikkei 225

Le graphique journalier montre que l’indice Nikkei 225 a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. En conséquence, il a dépassé toutes les moyennes mobiles et l’important point de résistance à 30 000. Il a maintenant franchi le niveau psychologique à 32 000 ¥.

L’indice Nikkei 225 est passé au niveau de surachat. Par conséquent, il est probable que cet élan se poursuive, le prochain niveau à surveiller étant à 32 250 ¥.

Si cela se produit, l’indice Topix continuera également à augmenter. Le Topix a atteint un sommet de plusieurs décennies de 2 213 ¥ et pourrait atteindre 2 500 ¥.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle