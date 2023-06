Les investissements nationaux australiens en vanadium pour soutenir le secteur des batteries d’énergie renouvelable

Le vanadium devient rapidement un produit important pour les objectifs de fabrication verte de l’Australie et sa vision d’une économie durable.

Le métal a une couleur gris argenté et est apprécié pour ses propriétés ductiles, sa nature anticorrosion et ses alliages légers mais à haute résistance.

Le gouvernement fédéral a investi 49 millions de dollars australiens dans le projet Australian Vanadium, exploité par Australian Vanadium Ltd (ASX : AVL), afin de développer un projet minier entièrement intégré pour approvisionner l’industrie de l’acier vert et les marchés des batteries en aval.

Les applications incluent son utilisation dans les châssis d’avions, les moteurs, la production d’acier et, plus récemment, dans les batteries à flux redox au vanadium (VRFB) pour créer des solutions de stockage d’énergie renouvelable de nouvelle ère. Les batteries à flux utilisent l’échange d’ions entre deux liquides pour générer de l’énergie.

La subvention est accordée dans le cadre de la Modern Manufacturing Initiative, qui est au cœur de la stratégie australienne de développement du secteur, d’amélioration de la compétitivité mondiale et de création d’emplois nationaux.

Le premier versement d’environ 10 millions de dollars australiens sera utilisé pour la construction et l’établissement d’une installation de traitement de vanadium de haute pureté alimentée à l’hydrogène vert et sera entrepris en collaboration avec Bryah Resources Limited (ASX : BYH).

Cette collaboration complétera le projet avec des capacités de développement de gisements potentiels de cobalt, de nickel, de cuivre et d’or.

Tableau mondial et projections de la demande

La décision du gouvernement de pousser la production, le traitement et la fabrication d’électrolytes de vanadium est une réponse à une combinaison d’incertitudes croissantes dans la chaîne d’approvisionnement mondiale et d’une demande projetée beaucoup plus élevée pour le métal.

La Chine et la Russie sont les deux plus grands producteurs avec des productions de 70 000 MT et 17 000 MT par an, respectivement.

La majeure partie de la production chinoise est acheminée vers sa gigantesque industrie sidérurgique nationale.

Actuellement, l’Afrique du Sud et le Brésil occupent les troisième et quatrième places avec une production de 9 100 MT et 6 200 MT en 2022, respectivement.

Au maximum, le projet australien est conçu pour produire 11 200 tonnes par an de pentoxyde de vanadium.

Un rapport de 2023 prévoit que l’industrie de 42 milliards de dollars US atteindra 81,8 milliards de dollars US d’ici 2030 à un TCAC de 8,5 %.

La demande de la fabrication de fer et d’acier devrait enregistrer une croissance de 8,9 % CAGR, tandis que le segment du stockage d’énergie devrait augmenter à 9,6 % CAGR jusqu’à la fin de la décennie.

INN rapporte que 90% de cette demande sera générée par les VRFB d’ici 2032.

Concernant les références vertes du métal et son rôle dans la réduction de CO2, Ernest Cleave, directeur financier de Largo, a déclaré,

Si vous n’utilisiez pas le vanadium dans la fabrication de l’acier, cela reviendrait à rejeter 140 millions de tonnes de CO2 supplémentaires dans l’atmosphère… c’est la même chose que la production équivalente de 260 millions d’arbres…

