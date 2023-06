Les prévisions du prix de l’argent sont plus troubles dans un contexte de doute sur les taux d’intérêt, le ratio or/argent reste élevé

L’argent, autrement connu comme le cousin plus jeune, plus flashy et plus volatil de l’or, a toujours été un indicateur intéressant du sentiment du marché.

Le deuxième métal précieux préféré au monde a reculé de 10% au cours du mois dernier, affecté à la fois par les mouvements autour des attentes des taux d’intérêt futurs, ainsi que par ce qui semble enfin être une résolution positive des négociations sur le plafond de la dette américaine.

Sur une période plus longue, l’argent a été un mauvais choix pour les investisseurs, générant un rendement légèrement négatif au cours des trois dernières années. En effet, au-delà d’un bond au deuxième trimestre 2020, l’argent est en difficulté depuis plus d’une décennie. Cette période unique a marqué le déploiement de plans de relance par les gouvernements en réponse à l’émergence de la pandémie de COVID-19, donnant une impulsion à la hausse de l’argent.

Comment l’argent s’est-il comporté par rapport à l’or ?

Il est difficile de parler d’argent sans parler d’ or. La lutte de l’argent à partir de 2011 a également coïncidé avec la pentification du ratio or/argent, soulignant la surperformance de l’or. L’or continue de se rapprocher des sommets historiques, tandis que l’argent se négocie à plus de 50 % en dessous du niveau de 48 $ qu’il a failli toucher en 2011.

En remontant plus loin, le déclin de l’argent par rapport à son cousin plus brillant est clair. Le ratio or/argent était de 30 en 2011, ce qui signifie que trente onces d’argent pouvaient acheter une once d’or. Aujourd’hui, il se situe à 82, bien que ce soit en baisse par rapport au sommet de 114 en avril 2020 (vous remarquerez peut-être que mars et avril 2020 ont généré de nombreuses lectures financières folles, c’est à ce moment-là que le monde a soudainement réalisé que cette chose appelée COVID était un peu plus percutant qu’on ne le pensait initialement).

Pourquoi quelqu’un achèterait-il de l’argent au lieu de l’or ?

Cela nous amène à la question. Si l’argent a sous-performé l’or pendant si longtemps, pourquoi quelqu’un y investirait-il ? J’ai écrit un article sur cette même énigme en janvier, donc je ne vais pas le ressasser en détail ici, mais je vais résumer rapidement les points principaux.

La première chose à noter est que, malgré la sous-performance de l’argent, ces deux métaux ont une corrélation raisonnablement étroite et ont tendance à s’échanger dans des directions similaires. C’est juste que l’or a davantage progressé dans les bons moments et a résisté avec plus de succès aux reculs dans les mauvais moments. C’est une théorie que les haussiers d’argent respectent : le ratio or/argent a augmenté ces dernières années et va inévitablement reculer à l’avenir.

L’autre est la volatilité. L’argent est beaucoup plus volatil que l’or et il en va de même pour les mouvements potentiellement plus prononcés dans les deux sens. L’or est notoirement stable, et surtout sur un court horizon de temps, sa gamme de résultats est plus étroite que presque tout autre actif traditionnel. La volatilité de l’argent donne aux investisseurs une plus grande chance d’encaisser un gain à court terme plus substantiel que ce qui serait offert pour l’or.

L’autre facteur qui mérite d’être mentionné est que l’argent a des cas d’utilisation plus industriels. Près de la moitié de la demande d’argent provient de cette utilité – fabrication, électronique, automobiles, panneaux solaires, etc. Au contraire, les utilisations industrielles de l’or sont minimes. Par conséquent, l’argent est plus affecté par les changements de la demande de l’état de l’économie sous-jacente. Alors que les thèses de la réserve de valeur et non corrélées excellent en période de récession, la demande industrielle chute également et réduit la demande d’argent.

Quel avenir pour l’argent ?

Alors, quel avenir pour l’argent ? Comme beaucoup d’actifs financiers, le métal est actuellement dans une position curieuse. C’est parce que les hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale semblent enfin être sur la dernière ligne droite. Les taux sont passés de près de zéro à plus de 5 % au cours des 15 derniers mois.

Ces hausses de taux visent à freiner la spirale de l’inflation. Par conséquent, ils s’attaquent au cœur même de ce qui a toujours été l’un des principaux inducteurs de prix des métaux précieux. Traditionnellement, l’argent et l’or sont considérés comme des couvertures contre l’inflation, ainsi que des actifs de couverture non corrélés.

La semaine dernière, j’ai compilé une analyse évaluant pourquoi le marché commence à croire qu’il existe une véritable chance que les taux d’intérêt touchent enfin à leur fin. Si cela se concrétise et que les taux sont suspendus lors de la réunion du FOMC de ce mois-ci, ce serait la première fois en 14 réunions que les taux ne seraient pas relevés.

Mais si l’inflation est peut-être passée de 9,9 % l’été dernier à 4,9 % selon la dernière lecture de l’IPC, elle est encore loin de l’objectif de 2 %. Cela signifie que l’image est trouble et qu’il y a des analystes des deux côtés de la clôture lorsqu’il s’agit de recommander ce que la Fed devrait faire ensuite.

Par conséquent, non seulement l’argent et l’or sont à un point d’inflexion, mais l’ensemble du marché financier l’est. Et pause dans les hausses de taux ou pas de pause, l’effet décalé de la politique monétaire signifie que le resserrement rapide pourrait encore avoir des retombées importantes sur l’économie. Reste à savoir si un atterrissage en douceur est réalisable ou si une récession dure est inévitable, mais l’ampleur et le rythme des hausses de taux d’intérêt ont été sévères.

Non seulement une pause dans les hausses de taux est à l’ordre du jour, mais en reculant les probabilités sur les contrats à terme de la Fed, le marché commence à penser que les baisses de taux deviennent également une possibilité plus tangible. Cela a le potentiel d’inverser le discours sur le recul de l’inflation et pourrait donner un nouvel élan à l’or et à l’argent à l’avenir.

Mais encore une fois, l’incertitude reste élevée et il est difficile de prévoir ce qui va se passer ensuite. Une chose est cependant certaine : les investisseurs en argent ont été laissés pour compte par les bugs de l’or au cours de la dernière décennie et sont encore plus loin derrière la boule huit par rapport à d’autres classes d’actifs telles que les actions et l’immobilier.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle