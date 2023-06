Prévisions du prix du cuivre : les données techniques indiquent un effondrement de 16 %

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Le prix du cuivre a dérivé à la hausse cette semaine alors que les investisseurs ont applaudi un retour potentiel de la demande chinoise. Il a atteint un sommet de 3,70 $, supérieur au creux de 3,56 $ de cette semaine. Le cuivre reste nettement inférieur à son plus haut niveau de 2022. Il s’est effondré de plus de 25 % par rapport au plus haut niveau de 2022.

Relance immobilière en Chine

Le cuivre, souvent considéré comme un baromètre de l’économie mondiale, a évolué latéralement ces derniers jours. Comme je l’ai écrit dans cetarticle , Pékin envisage de fournir davantage de mesures de relance pour le secteur immobilier. Certaines des nouvelles mesures comprennent la réduction des acomptes dans certaines villes et la modification de certaines commissions.

Le gouvernement espère relancer le secteur, qui est le plus crucial de l’économie. Selon les estimations, le secteur immobilier et sa chaîne de valeur représentent plus des deux tiers de l’économie. Reste à savoir si les nouvelles mesures seront efficaces.

La Chine est un pays important pour le marché du cuivre car c’est le plus gros consommateur de métal. Les analystes estiment que la demande du pays sera d’environ 16,13 millions de tonnes cette année.

La demande de cuivre a été sous pression cette année, comme en témoignent les récents chiffres du PMI manufacturier. Les données publiées la semaine dernière ont montré que le PMI manufacturier du pays est tombé à 48,8 en mai, signalant que la production des usines est en baisse. Ces chiffres indiquent que le pays fait face à une reprise en forme de K, où les secteurs de la fabrication et des services divergent.

Néanmoins, à long terme, il est probable que les prix rebondissent au cours des prochains mois, car l’offre reste tendue. Le monde traverse une pénurie d’approvisionnement qui pourrait durer plusieurs années. La demande devrait également rebondir, aidée par l’industrie des véhicules électriques.

Prévision du prix du cuivre

Le cuivre a suivi une tendance baissière au cours des dernières semaines après avoir culminé à 4,36 $ le 18 janvier. Les moyennes mobiles sur 25 et 50 jours ont formé un schéma croisé baissier. De plus, le cuivre a formé ce qui ressemble à un motif de croisement baissier tandis que l’Awesome Oscillator est toujours en dessous du point neutre.

Par conséquent, il est probable que le cuivre connaisse une cassure baissière alors que les vendeurs ciblent le prochain support clé à 3,2450 $, environ 14 % en dessous du niveau actuel. Un mouvement au-dessus du point de résistance clé à 3,87 $ invalidera la vision baissière.

