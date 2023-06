USD/ZAR : L’étoile filante pointe vers un bref sursis en rand

Le taux de change USD/ZAR flâne près de son plus haut historique alors que les inquiétudes concernant l’économie sud-africaine persistent. La paire USD/rand sud-africain a culminé à un niveau record de 20, ce qui signifie qu’elle a bondi de plus de 44 % par rapport au niveau le plus bas de mai 2021.

Coupures de courant en Corée du Sud

Les devises des marchés émergents ont plongé à un niveau record. L’une des plus grandes nouvelles sur le forex mercredi était que la livre turque a plongé à un niveau record de 23 contre le dollar américain. De même, le peso argentin, le naira nigérian et la roupie pakistanaise ont plongé à un niveau record.

La principale raison pour laquelle le rand sud-africain a plongé est le mécanisme de délestage en cours dans le pays. En mai, Eskom, le monopole de l’électricité, a annoncé que ce processus de délestage se poursuivrait dans les mois à venir.

J’ai récemment parlé à des gens en Afrique du Sud et le point de vue est que la situation est pire que ce qui est rapporté. La plupart d’entre eux subissent quotidiennement des coupures de courant.

L’impact de tout cela est que les entreprises sud-africaines sont maintenant obligées d’investir d’énormes sommes d’argent dans l’énergie solaire et les générateurs électriques. Cela signifie que les entreprises doivent dépenser plus d’argent pour l’énergie.

Dans le même temps, de nombreuses petites entreprises sud-africaines ont du mal à fonctionner avec des pannes de courant dans la plupart des régions du pays. En conséquence, l’économie du pays ne va pas bien et la situation pourrait s’aggraver.

Les données publiées mardi ont montré que l’économie sud-africaine a progressé de 0,4 % au premier trimestre. Il s’agit d’une amélioration après la contraction de l’économie de 1,1 % au quatrième trimestre. Il est maintenant passé aux niveaux pré-pandémiques.

Analyse technique USD/ZAR

Graphique USD/ZAR par TradingView

Le graphique hebdomadaire montre que le taux de change USD/ZAR oscille à son plus haut niveau historique de 20. Il a maintenant reculé et s’est déplacé légèrement en dessous du niveau de support clé à 19,34, le point le plus élevé d’avril 2020.

La paire USD/ZAR reste au-dessus des plus hauts de 25 et 50 semaines, signalant que les acheteurs contrôlent toujours la situation. De plus, la paire est légèrement en dessous du côté supérieur du canal ascendant représenté en orange. La paire forex a formé un motif d’étoile filante, qui est généralement un signe baissier. Par conséquent, la paire chutera probablement à court terme alors que les vendeurs ciblent le prochain niveau psychologique à 19h00. Un mouvement en dessous de ce niveau le fera chuter à la moyenne mobile sur 25 semaines de 18,41. Plus à l’envers de la paire la verra bondir à 21.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle