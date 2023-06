Prévision USD / JPY: prévision alors que l’économie japonaise, le Nikkei 225 explose

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Le taux de change USD/JPY s’est déplacé latéralement après les bons chiffres du PIB japonais. La paire s’échangeait à 140, où elle se trouvait ces derniers jours. Ce prix est proche du plus haut niveau depuis novembre 2022. Il a bondi de plus de 10 % par rapport au point le plus bas cette année.

L’économie japonaise se porte bien

L’économie japonaise se porte bien, les investisseurs étrangers continuant d’allouer des capitaux au pays. Comme je l’ai écrit dans cet article , les indices Nikkei 225 et Topix ont atteint des sommets de plusieurs décennies.

Les données publiées jeudi ont confirmé ce point de vue. Selon l’agence des statistiques, l’économie a progressé de 0,7% sur une base QoQ. Cette augmentation était meilleure que le bond médian de 0,4 %.

L’économie a progressé de 2,7 % sur une base annuelle, une grande amélioration par rapport à la croissance de 0,4 % au quatrième trimestre. Ce chiffre était meilleur que la croissance attendue de 1,6 %.

Un examen plus approfondi des principaux moteurs de la croissance économique du pays a été les dépenses en capital des entreprises, qui ont bondi de 1,4 %. La demande extérieure a chuté de 0,3 % tandis que les dépenses de consommation n’ont bondi que de 0,5 % au cours du trimestre.

Ces chiffres impliquent que l’économie du pays se porte mieux que prévu. La paire USD/JPY s’est affaiblie car les données n’auront probablement pas d’impact majeur sur les actions de la Banque du Japon (BoJ) lors de sa réunion la semaine prochaine.

On s’attend à ce que la BoJ maintienne ses taux d’intérêt et ses politiques d’assouplissement quantitatif inchangés dans le but de stimuler l’économie.

La Réserve fédérale, en revanche, a été un peu belliciste au cours des derniers mois et on ne sait pas ce qu’elle fera ce mois-ci. Certains analystes pensent que la banque aura une pause belliciste tandis que d’autres la voient livrer une autre hausse.

Analyse technique USD/JPY

La paire USD/ JPY a connu une forte tendance haussière au cours des derniers mois alors que la faiblesse du yen japonais s’est poursuivie. Il a atteint un sommet de 141 en mai et reste au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours. La paire a basculé la résistance clé à 137,77 en un niveau de support. Ce prix était le côté supérieur du modèle de triangle ascendant.

De plus, l’indice de force relative (RSI) a continué d’augmenter et se rapproche maintenant du niveau de surachat.

Par conséquent, la paire continuera probablement d’augmenter à mesure que la divergence entre la Fed et la BoJ se poursuivra. Si cela se produit, le prochain niveau à surveiller sera 145.

