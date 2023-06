Prévisions couronne tchèque/dollar américain avant la décision de juin 2023 de la Fed

Mircea Vasiu est un analyste de marché d’Invezz qui écrit sur le marché boursier et le trading de devises… lire la suite

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

Juin est un mois intéressant pour la politique monétaire et les acteurs du marché intéressés par le trading des devises. Toutes les grandes banques centrales doivent publier leurs politiques monétaires (par exemple, la Réserve fédérale des États-Unis, la Banque centrale européenne, la Banque d’Angleterre, la Banque du Japon), et donc, à partir de la semaine prochaine, la volatilité augmentera.

Mais en plus des économies développées, les économies émergentes présentent des opportunités pour les traders FX. L’une de ces économies est l’économie de la République tchèque, l’un des marchés émergents d’ Europe.

La monnaie locale, la couronne tchèque (CZK), s’est appréciée par rapport au dollar américain depuis la fin de l’année dernière. Maintenant que la Fed doit annoncer sa politique, quelles sont les implications pour le taux de change CZK/USD ?

La Banque nationale tchèque a du mal à lutter contre l’inflation

La Banque nationale tchèque (CNB) a décidé, lors de la dernière réunion du Conseil d’administration de la Banque, le 3 mai, de maintenir le taux repo à deux semaines à 7 % et le taux d’escompte à 6 %.

On peut dire que ceux-ci ne sont pas tellement plus élevés que les 5,25 % aux États-Unis – ce qui est un point valable, surtout en regardant le taux d’inflation en République tchèque et en le comparant avec le taux d’inflation annuel aux États-Unis.

À un moment donné, l’inflation annuelle suite à la pandémie de COVID-19 en République tchèque a atteint 18 %, soit près du double du taux d’inflation annuel maximal enregistré aux États-Unis (9,06 % en juin 2022).

Mais le problème est que les deux banques centrales ont le même mandat de stabilité des prix – ramener l’inflation à 2 %. Par conséquent, si la Fed doit rester en pause la semaine prochaine, comme le disent les rumeurs, la CNB pourrait décider de relever à nouveau les taux d’intérêt, car une inflation plus élevée l’indique.

Selon le FMI, le PIB de la République tchèque devrait croître au cours des cinq prochaines années en utilisant les prix courants, mais le PIB réel, qui tient compte de l’inflation, affiche une croissance plus modérée.

Le CZK/USD se négocie dans une fourchette étroite depuis 7 ans maintenant

Les fourchettes sont censées être brisées, mais la consolidation horizontale CZK/USD est longue. Au cours des sept dernières années, ce marché n’est allé nulle part, et le jeu le plus sûr en ville était de vendre une résistance à 0,048 et d’acheter un support à 0,049.

Mais cela pourrait changer en juin, à condition que deux choses se produisent.

Premièrement, la Fed pourrait interrompre son cycle de hausse des taux – une décision accommodante pour le dollar américain. Cependant, le billet vert peut en fait s’apprécier s’il est accompagné d’une rhétorique belliciste, comme faire allusion à une hausse des taux en juillet. Par conséquent, un mouvement en dessous de 0,044 pourrait être dans les cartes.

Deuxièmement, le 21 juin, le Conseil des banques de la CNB décidera de sa politique monétaire. Compte tenu du différentiel d’inflation mentionné précédemment, une hausse des taux avantagerait le Kurona et, par conséquent, le taux de change CZK/USD pourrait tester à nouveau la résistance de 0,048.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle