Voici pourquoi le rallye remarquable de l’indice CAC 40 s’est estompé

L’indice CAC 40 s’est essoufflé au cours des dernières semaines alors que le rallye du début d’année s’est estompé. Après avoir culminé à 7 588 € en mai, l’indice recule de plus de 5 % à 7 250 €. La plupart des actions des groupes de luxe qui ont mené ce rallye ont également reculé.

Reprise économique en Chine

L’indice CAC 40 a atteint un niveau record cette année alors que la demande de valeurs de produits de luxe comme LVMH et Hermes a bondi. Ces sociétés ont confirmé qu’elles se portaient bien en publiant de solides résultats trimestriels.

La majeure partie de cette croissance est venue de Chine, où ces entreprises ont investi massivement au cours de la dernière décennie. Maintenant, cependant, on craint que la reprise économique chinoise ne soit au point mort. Comme je l’ai écrit ici , les données publiées mercredi ont montré que les exportations et les importations du pays ont chuté en mai. En conséquence, l’excédent commercial de la Chine s’est rétréci au niveau le plus bas depuis des mois.

D’autres chiffres économiques en provenance de Chine ont été un peu faibles. Par exemple, le chômage des jeunes est toujours élevé alors que les ventes au détail augmentent à un rythme plus lent que prévu. En tant que tel, on s’inquiète de savoir si la demande de produits de luxe va prospérer au second semestre.

L’indice CAC 40 a également reculé car des signes ont montré que la dynamique observée plus tôt cette année dans l’économie européenne a commencé à s’estomper. Les données publiées jeudi ont révélé que l’économie européenne s’est contractée pour le deuxième trimestre consécutif.

L’économie européenne s’est contractée de 0,1 % au premier trimestre. Son gain d’une année sur l’autre de 1 % était également inférieur aux 1,8 % du quatrième trimestre. Ces chiffres sont importants car de nombreux constituants du CAC 40 font beaucoup d’affaires en Europe.

L’économie américaine, où opèrent de nombreuses entreprises du CAC 40, ralentit également, comme en témoignent les faibles données d’importations et d’exportations publiées mercredi.

Prévision de l’indice CAC 40

L’indice CAC 40 a reculé ces dernières semaines. Et sur le graphique journalier, nous voyons que les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 25 et 50 jours ont fait un croisement baissier. Plus important encore, l’indice a un bon support le long de la ligne de tendance ascendante indiquée en bleu. Il n’a pas réussi à descendre en dessous de ce point plusieurs fois cette semaine.

Par conséquent, les perspectives des actions françaises sont actuellement neutres avec un biais baissier. Une cassure sous la ligne de tendance ascendante signalera qu’il y a plus de vendeurs sur le marché qui souhaitent le pousser vers le prochain support à 6 815 € (plus bas du 20 mars). Le scénario alternatif est celui où l’indice bondit au plus haut depuis le début de l’année de 7 567 €.

