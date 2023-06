Le cours de l’action Paytm se rapproche lentement de son point de départ ou de rupture

Le cours de l’action Paytm (NSE : PAYTM) a connu une forte tendance haussière depuis novembre de l’année dernière, les investisseurs surfant sur la vague. Après avoir chuté à un niveau record de ₹ 438 en novembre, le titre a bondi de plus de 80 % et se situe au plus haut niveau depuis le 12 août.

Une entreprise du 97 se porte bien

One 97, la société mère de Paytm, les affaires se portent bien et la demande de solutions de paiement a augmenté. Les résultats les plus récents ont montré que les revenus de l’entreprise ont bondi de 61% d’une année sur l’autre. Son chiffre d’affaires a bondi à plus de 2,33 crore ₹ alors que la société augmentait ses activités de monétisation des paiements et de prêt.

Plus important encore, la société est devenue rentable du point de vue de l’EBITDA. Les utilisateurs mensuels de transactions (MTU) de la société ont bondi de 27 %, tandis que les abonnements des commerçants ont augmenté de 134 %. La valeur brute des marchandises (GMV) au cours du trimestre a bondi à 2,6 lakh crore ₹, ce qui équivaut à plus de 32 milliards de dollars.

La valeur des prêts distribués sur la plateforme a grimpé de 253 %. Avec des taux d’intérêt au plus haut depuis des années, il est probable que son portefeuille de prêts sera plus rentable.

Je crois que Paytm a une énorme opportunité devant lui alors même que le niveau de concurrence augmente. Certains des plus grands concurrents de l’entreprise sont GooglePay, PhonePe et MobiKwik. Plus important encore, l’entreprise est passée de la croissance à la rentabilité. Les analystes voient l’entreprise devenir plus rentable cette année.

Prévision du cours de l’action Paytm

Dans mon dernier article sur One 97, j’ai noté que le titre avait plus de potentiel. À l’époque, l’action se négociait à ₹ 650, ce qui signifie que la prédiction était exacte. Les actions ont bondi au-dessus du niveau de résistance important à ₹ 736, le point le plus élevé du 9 février et du 11 mai de cette année.

Le titre a bondi au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 25 et 50 jours. Plus important encore, il se rapproche du niveau de résistance crucial à ₹ 842, le point le plus élevé du 8 août.

Il a maintenant formé une croix dorée, où les EMA de 50 et 200 jours forment un croisement haussier. Par conséquent, les perspectives du titre à ce stade sont neutres jusqu’à ce qu’il se déplace au-dessus du point de résistance clé à ₹ 842. Un mouvement au-dessus de ce niveau le fera passer au niveau de résistance suivant à ₹ 1000. D’un autre côté, une baisse en dessous du prochain support clé à 650 ₹ invalidera la vue haussière.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle