Les prix des ETF SLV et de l’argent restent stables avant la réunion du FOMC

Le prix de l’argent connaîtra une grosse semaine alors que les investisseurs réagissent aux décisions de politique monétaire et aux prochaines données économiques importantes des États-Unis, de la Chine et de l’Europe. L’argent a rebondi à un sommet de 24,20 $, environ 6,50 % au-dessus du niveau le plus bas de mai. De même, l’ETF iShares Silver Trust (SLV) a bondi à 22,54 $.

Décision de la Fed et données économiques

L’argent est un métal important qui possède des caractéristiques industrielles et de métaux précieux. Par conséquent, le métal réagit à la fois aux données économiques telles que les chiffres de la fabrication et de la production industrielle des pays clés. Dans le même temps, le métal réagit aux actions d’importantes banques centrales comme la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne.

La première grande nouvelle économique sortira mardi lorsque les États-Unis publieront leurs données sur l’inflation à la consommation. Les économistes estiment que l’indice global des prix à la consommation (IPC) est passé de 4,9 % à 4,1 % en mai. L’inflation sous-jacente devrait également légèrement baisser.

Les données de l’IPC seront publiées le même jour que le début du Comité fédéral de l’open market (FOMC). La banque rendra ensuite sa décision mercredi. Comme je l’écrivais ici , les analystes pensent que la Fed décidera de suspendre les taux d’intérêt.

Le prix de l’argent a tendance à réagir modestement aux actions de la Fed. Un signe de pivot de la Fed indiquera plus de hausse pour le métal. La Banque centrale européenne (BCE), quant à elle, devrait relever ses taux d’intérêt de 0,25 % supplémentaire.

Les autres données économiques importantes à surveiller seront les chiffres de la production industrielle chinoise prévus pour jeudi. Les économistes s’attendent à ce que la production industrielle du pays chute à 3,8 % en mai contre 5,6 % le mois précédent. Ils s’attendent également à ce que les ventes au détail du pays augmentent de 13,7 % en mai, une trajectoire de croissance inférieure à celle du mois précédent.

Le prix de l’argent réagira également aux chiffres des ventes au détail américaines prévus pour vendredi. Les ventes au détail sont importantes car elles sont de bons indicateurs de la demande.

Prévision du prix de l’argent

Le graphique 4H montre que la paire XAG/USD a suivi une tendance haussière au cours des dernières semaines. Il a franchi le point de résistance important à 24,01 $, le plus haut niveau du 2 juin. L’argent a également bondi au-dessus de la moyenne mobile sur 50 périodes et du niveau de retracement de 38,2 %.

De plus, l’argent a formé un motif de tête et d’épaules inversé et se situe au-dessus de l’indicateur de nuage Ichimoku. Par conséquent, l’argent continuera probablement à augmenter alors que les acheteurs ciblent le prochain point de résistance clé à 25 $, soit environ 3,45 % au-dessus du niveau actuel.