La jauge des conditions actuelles allemandes s’effondre tandis que la mesure de la zone euro baisse légèrement

Shivam a commencé sa carrière d'analyste financier à Mumbai, où il analysait les données sur l'inflation et rédigeait des… lire la suite

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google News pour recevoir des notifications de dernière minute >

L’ indicateur ZEW du climat économique pour la zone euro, une mesure de la confiance des entreprises et des consommateurs, est passé de -9,4 en mai à -10 en juin.

Le résultat s’est avéré meilleur que les attentes du marché de -11,9 mais était toujours la lecture la plus basse depuis décembre 2022, quand il mesurait -23,6.

Il s’agit de la deuxième lecture négative consécutive depuis la mise en scène d’une reprise au début de la nouvelle année.

La nouvelle baisse du sentiment économique survient alors que l’inflation continue de rester élevée dans le bloc, tandis que les taux d’intérêt sont élevés.

L’IPC de base du bloc est toujours obstinément élevé à 5,3%.

De plus, l’inflation restant très rigide dans la zone euro, la BCE devrait relever ses taux en juin et en juillet, ce qui pourrait encore freiner la demande des consommateurs et les opportunités commerciales.

Source: Centre for European Economic Research (ZEW)

Lors de l’enquête de juin, 31,7 % des répondants des marchés financiers s’attendaient à une détérioration de la situation économique, une hausse de 0,2 % depuis le mois précédent.

43,8 % des personnes interrogées pensent que la situation économique actuelle est « mauvaise », soit 11,8 % supplémentaires plus que significatifs par rapport au mois dernier.

Allemagne

La plus grande économie d’Europe, l’Allemagne, a enregistré une modération du sentiment économique à -8,5 contre -10,7 le mois précédent.

Ceci, cependant, a surpris à la hausse car les prévisions de l’industrie ont été placées à -12.

L’environnement de récession du pays et l’absence de demande attendue d’exportations pour le reste de l’année ont plafonné la hausse, maintenant l’indice bien en territoire négatif.

En outre, les coûts alimentaires élevés à la maison, tels qu’indiqués dans les chiffres de l’inflation nationale, sont susceptibles de supprimer la demande discrétionnaire dans un avenir prévisible, ce qui maintiendra les perspectives de croissance modérées.

Un article traitant du dernier rapport sur l’inflation de l’Allemagne, publié plus tôt dans la journée, est disponible ici.

Bien que la récession actuelle en Allemagne soit considérée comme relativement modérée, les marchés financiers semblent prévoir une période économique difficile pour les prochains mois.

Dans l’étude de marché, 33,1% des répondants prévoient que l’économie va se détériorer cette année.

Conditions actuelles en Allemagne

Le rapport ZEW sur les conditions actuelles en Allemagne est tombé à -56,5 en juin contre -34,8 en mai 2023.

Il s’agit de la lecture la plus basse depuis janvier 2023, qui a été enregistrée à -58,6.

Fait inquiétant, ces résultats, contrairement à l’indicateur de confiance économique allemand, sont restés bien en deçà des attentes de l’industrie de -38,0.

Il s’agit de la dix-neuvième lecture consécutive sous zéro pour l’Allemagne dans l’étude des conditions actuelles.

Les chercheurs de ZEW ont souligné,

…le bilan de la situation économique en Allemagne a très fortement baissé.

57,7 % des répondants pensent que la situation économique actuelle est « mauvaise ».

L’enquête sur les conditions actuelles a suscité une réponse très négative aux prix élevés des denrées alimentaires et de l’énergie, à la probabilité de taux plus élevés et à l’absence attendue de demande étrangère pour les biens d’exportation.

Du côté positif, les répondants qui s’attendent à une baisse de l’inflation ont augmenté de 3,8 % depuis le mois dernier à 86,4 %.

Prochaine réunion de la BCE

Plus tard cette semaine, la BCE tiendra sa réunion de politique monétaire et devrait augmenter ses taux d’un quart de point de pourcentage en raison de pressions inflationnistes tenaces.

Avec une inflation à 6,1%, soit trois fois le niveau cible de la BCE, une enquête de Reuters a noté que les 59 économistes interrogés s’attendent à un resserrement de la politique monétaire de 25 points de base, 43 économistes soutenant une nouvelle hausse de 25 points de base lors de la réunion suivante.

Carsten Brzeski, responsable mondial de la macro chez ING, a déclaré :

…la BCE est pleinement déterminée à l’heure actuelle à pécher par excès de taux plus élevés.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle