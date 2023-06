La reprise des prix du soja fait face à d’importants vents contraires à l’offre

Le prix du soja a légèrement bondi en juin, les investisseurs achetant la récente baisse après avoir chuté au plus bas niveau depuis décembre 2021. Au total, les prix restent environ 10 % en dessous du niveau le plus élevé cette année. Le soja a surclassé d’autres produits agricoles comme le maïs et le blé.

La production argentine en baisse

L’Argentine est l’un des plus grands producteurs agricoles au monde. Il produit des produits de base clés comme le maïs, le blé et le soja. Le défi est que l’Argentine traverse une crise économique majeure qui a vu l’inflation monter en flèche. Comme je l’ai écrit ici , le peso argentin a plongé à un niveau record au milieu de ces préoccupations.

Par conséquent, il est probable que la production agricole de l’Argentine chutera cette année à mesure que le coût de production et les intrants augmenteront. Ce point de vue a été confirmé par le département américain de l’Agriculture (USDA), qui a publié son rapport WASDE la semaine dernière.

Le rapport a montré que l’Argentine produira 25 millions de boisseaux de soja cette année, en baisse d’environ 2 millions l’année précédente. Il a ajouté que l’écrasement mondial diminuera cette année, principalement en raison de la faible production en Argentine.

Heureusement, le marché du soja est très diversifié. Par conséquent, la production sera plus élevée cette année, grâce à une production robuste aux États-Unis et au Brésil. Ces deux derniers connaissent une forte concurrence en Chine, premier consommateur au monde.

Au total, malgré la faiblesse de l’Argentine et du Vietnam, le monde connaîtra une production record de soja cette année, ce qui pourrait avoir un impact sur les prix. Aux États-Unis, la production atteindra un niveau record de 4,5 milliards de boisseaux. À l’échelle mondiale, la production atteindra un record de plus de 410,6 millions de tonnes.

La demande devrait également augmenter progressivement aux États-Unis et en Chine. Le défi est que la concurrence entre les États-Unis et le Brésil pourrait faire baisser fortement les prix cette année. Dans un rapport, l’USDA a déclaré :

« Par conséquent, le prix moyen reçu par les producteurs de soja devrait passer de 14,20 dollars en 2022/23 à 12,10 dollars en 2023/24 ».

Prévision du prix du soja

Graphique de soja par TradingView

Le graphique journalier montre que les prix du soja ont formé une petite configuration en marteau le 31 mai de cette année. En analyse technique, ce modèle est généralement un signe haussier. Il a ensuite augmenté et retesté le point de résistance clé à 1 410 $, le niveau le plus bas du 24 mars.

Le maïs est passé sous la moyenne mobile exponentielle de 50 jours (EMA). Plus important encore, il a formé un modèle de rupture et de retest, qui est le signe d’un modèle de continuation baissier. Par conséquent, il est possible que le prix du soja reprenne sa tendance baissière dans les mois à venir.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle