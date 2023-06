Prévisions du prix du blé : le rapport WASDE fait état de problèmes d’offre excédentaire

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Le prix du blé a reculé ces derniers jours, les investisseurs réagissant à l’effondrement récent d’un barrage en Ukraine et à la poursuite de la guerre. Les données de TradingView montrent que le blé s’échangeait à 624 $ mardi, ce qui équivaut à 6,24 $ le boisseau. Ce prix est d’environ 10% au-dessus du niveau le plus bas mais il reste 53% en dessous du point le plus haut de mars 2022.

Dynamique de l’offre et de la demande

Les prix du blé et du maïs ont bondi après l’effondrement d’un important barrage en Ukraine, l’un des plus gros exportateurs au monde. Cet effondrement du barrage s’est produit quelques jours après que la Russie et l’Ukraine ont prolongé un accord d’exportation de céréales.

L’effondrement du barrage signifie que la guerre va s’intensifier pendant une plus longue période. Cela signifiait également que l’accord d’exportation pourrait être perturbé dans les mois à venir. Plus important encore, on craignait que les inondations qui s’ensuivent n’affectent les immenses champs agricoles.

Le prix du blé a également réagi au dernier rapport WASDE du Département américain de l’agriculture (USDA). Ce rapport estime que le marché du blé sera caractérisé par une demande et une offre plus élevées.

À l’échelle mondiale, les approvisionnements devraient augmenter de plus de 10,8 millions de boisseaux, la plupart provenant de Russie, d’Inde, de l’UE et d’Ukraine. La Russie produira plus de 3,5 millions de boisseaux supplémentaires cette année, tandis que l’Inde l’augmentera d’environ 3,5 millions de boisseaux.

Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, le pays devrait produire plus de blé cette année. Il produira plus d’un million de boisseaux de plus, aidé par des conditions météorologiques favorables.

Dans le même temps, la demande devrait bondir de plus de 4,4 millions de boisseaux pour atteindre plus de 796 millions. Cette augmentation viendra de la Chine, de la Russie et de l’Inde. Il y aura donc un déficit d’approvisionnement d’environ 270 millions de boisseaux puisque la demande mondiale sera de 1 066 millions.

Prévision du prix du blé

Le graphique journalier montre que le blé a suivi une forte tendance baissière au cours des derniers mois. Au cours de cette période, il est resté inférieur à la moyenne mobile exponentielle de 50 jours. Malgré le récent rebond, il reste en dessous de cette MM, signalant que les vendeurs gardent le contrôle.

L’indice de force relative (RSI) a dépassé le point neutre à 50. Par conséquent, je pense que les prix du blé reprendront la tendance à la baisse dans les prochains jours et retesteront le plus bas depuis le début de l’année de 567,3 $. La vue baissière sera invalidée si le prix parvient à effacer la moyenne mobile de 50 jours.

