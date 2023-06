L’ESG est-elle une arnaque de plusieurs billions de dollars ? Elon Musk le pense

L’industrie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie. Les données de l’industrie varient considérablement. Une mesure du Forum pour l’investissement durable et responsable estime que l’industrie possède plus de 8,4 billions de dollars d’actifs. Un rapport séparé de Bloomberg a estimé que les actifs de l’industrie atteindraient plus de 41 billions de dollars en 2022 et 53 billions de dollars d’ici 2025. Alors, l’ESG est-elle une arnaque ?

Qu’est-ce que l’ESG ?

L’ESG est un indicateur qui examine l’impact des entreprises sur l’environnement. Dans cette partie, ESG examine les émissions de carbone ou l’utilisation de plastiques d’une entreprise. Sur le plan social, les scores ESG examinent la manière dont les entreprises traitent leurs employés et la communauté au sens large. Enfin, en matière de gouvernance, l’ESG évalue des éléments tels que la composition du conseil d’administration.

L’industrie ESG est devenue populaire et controversée en premier lieu. Les partisans pensent que l’ESG aide les entreprises à penser à la communauté, puis aux bénéfices. En 2019, ce point de vue a été approuvé par Business Roundtable, un groupe composé des plus grandes entreprises des États-Unis.

D’autre part, les opposants soutiennent que l’ESG est une arnaque pour plusieurs raisons. Le plus important est de savoir comment ces scores ESG sont calculés. Par exemple, alors que Tesla a beaucoup fait pour lutter contre le changement climatique, il a un score inférieur à celui des compagnies de tabac comme Altria et Philip Morris. Il est également moins bien classé qu’ExxonMobil.

Le défi ESG

Le défi pour l’ESG est que la plupart des mesures utilisées sont vagues, en particulier du côté environnemental. Par exemple, un examen plus approfondi de la plupart des ETF ESG montre que leurs plus grandes entreprises sont des géants de la technologie comme Apple et Microsoft. Apple prétend depuis longtemps qu’il est neutre en carbone, ce qui signifie qu’il compense ses émissions de carbone.

Le défi est qu’il y a un grand débat sur l’efficacité des compensations carbone. Le graphique ci-dessous présente les dix premières entreprises du Vanguard ESG Fund. Bien que ce soient toutes de bonnes entreprises, il est facile de trouver leurs faiblesses ESG. Par exemple, Instagram de Meta Platforms a été accusé d’exploitation d’enfants. Alphabet a été accusé de pratiques anticoncurrentielles.

Constituants du fonds Vanguard ESG

L’autre grand défi concerne la gouvernance. Une mesure des scores ESG est la diversité du conseil d’administration, où ils examinent la race, le sexe et l’orientation sexuelle. Le défi est que ces mesures ne s’appliqueraient pas à certains pays, comme le Japon et l’Arabie saoudite.

Pendant ce temps, de nombreux scores ESG ont une mauvaise note sur la plupart des entreprises de combustibles fossiles, arguant qu’elles jouent un rôle dans le changement climatique. Certains analystes, en revanche, estiment que ces entreprises sont positives pour l’environnement puisqu’elles s’efforcent de fournir une énergie moins chère dans le monde entier. Ce faisant, ils contribuent à lutter contre la pauvreté. N’oubliez pas que les pays développés comme les États-Unis n’auraient pas autant de succès sans les combustibles fossiles.

De plus, il existe un consensus sur le fait que le véhicule électrique les entreprises sont bonnes pour l’environnement. Je pense que cela est très discutable puisque la plupart de ces véhicules sont alimentés par des carburants fossiles. L’extraction de métaux comme le nickel, le cuivre et le lithium n’est pas du tout verte.

L’ESG est-il une arnaque ?

Une escroquerie est définie comme un acte ou une opération frauduleux ou trompeur. Par conséquent, dans ce cas, nous pouvons conclure que certaines formes d’ESG sont des arnaques. Nous avons récemment vu des régulateurs poursuivre des entreprises contre l’écoblanchiment. Pas plus tard que la semaine dernière, KLM a été poursuivi pour écoblanchiment.

Je pense que l’ESG ne devrait pas exister ou être utilisé pour prendre des décisions d’investissement. Au lieu de cela, les investisseurs devraient toujours examiner la rentabilité d’une entreprise et sa valorisation pour déterminer s’il s’agit d’un bon investissement. Comme indiqué ci-dessous, le Vanguard ESG US Stock ETF a sous-performé le SPDR S&P 500 ETF au cours des 12 derniers mois.

SPY ETF contre Vanguard ESG Fund

Une solution serait de dissocier les trois métriques. Dans une telle situation, les investisseurs peuvent allouer des fonds dans des entreprises axées sur l’environnement. Il en va de même pour les volets sociaux et de gouvernance.

