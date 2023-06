L’EUR/CHF forme une tasse et une anse inversées avant la décision de la BCE

Le taux de change EUR/CHF a évolué latéralement mercredi alors que les investisseurs attendent la prochaine décision sur les taux d’intérêt de la Banque centrale européenne (BCE). La paire s’échangeait à 0,9760, où elle se trouvait ces derniers jours.

Décision de la BCE sur les taux d’intérêt

L’une des plus grandes nouvelles sur le forex de cette semaine sera la prochaine décision sur les taux d’intérêt de la BCE. La réunion intervient à un moment où les données européennes envoient des signaux mitigés sur l’économie.

Mardi, les données de l’Allemagne et de l’Espagne ont montré que l’indice des prix à la consommation (IPC) évolue dans la bonne direction. L’ inflation allemande a chuté à 6,3 % tandis qu’en Espagne, l’IPC global est tombé à 3,2 % en mai. L’inflation de la zone euro est tombée à 6,1 % au cours du mois. Dans une note à iNvezz, un porte-parole d’ AvaPartner, a déclaré :

« L’inflation au sens large est en baisse, aidée par les prix de l’énergie. La BCE accueillera favorablement cette tendance. Cependant, la banque répétera que l’inflation sous-jacente est toujours obstinément élevée, ce qui implique la nécessité d’un nouveau resserrement. De plus, la BCE veut toujours fermer l’écart de taux d’intérêt avec la Réserve fédérale.

D’autres chiffres économiques montrent que certaines parties de l’économie européenne ne vont pas bien. Un rapport d’Eurostat a montré que la production industrielle du bloc avait augmenté de 0,2 % en avril, ce qui est inférieur à l’estimation médiane de 0,8 %.

C’est dans ce contexte que la BCE tiendra sa réunion de politique monétaire de deux jours mercredi et mardi. Les économistes pensent que la BCE va s’écarter de la Réserve fédérale. Pour ce faire, il augmentera les taux d’intérêt de 0,25 %. Si cela se produit, la banque poussera le taux d’intérêt à 4,0 % et le taux de la facilité de dépôt à 3,50 %.

L’autre nouvelle importante concernant l’EUR/CHF arrivera la semaine prochaine lorsque la Banque nationale suisse (BNS) tiendra sa réunion. La banque laissera probablement les taux inchangés à 1,50 % puisque l’inflation suisse s’est modérée au cours des derniers mois.

Analyse technique EUR/CHF

Graphique EUR/CHF par TradingView

Le taux de change EUR/CHF a culminé au niveau de la parité de 1,00 plus tôt cette année. Depuis lors, la paire a dérivé vers le bas et est passée sous les moyennes mobiles (MM) sur 25 et 50 jours. Il a également formé un motif de tasse et de poignée inversé, ce qui est le signe d’une poursuite baissière. La partie inférieure de cette configuration se situe à 0,9675.

Par conséquent, il est probable que la paire EUR/CHF connaisse une cassure baissière alors que les vendeurs ciblent le prochain niveau de support à 0,9414, le point le plus bas en 2022.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle