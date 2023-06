USD/PKR : Voici pourquoi la roupie pakistanaise est condamnée

La roupie pakistanaise flâne près de son plus bas historique alors que les divergences entre le gouvernement et le Fonds monétaire international (FMI) se poursuivent. La paire USD/PKR s’échangeait à 287,99, quelques points en dessous de son plus haut historique de près de 300. De même, le taux de change livre/roupie s’échangeait à 363,55, légèrement inférieur à son plus haut record.

Les désaccords entre le Pakistan et le FMI se poursuivent

L’économie pakistanaise a subi d’intenses pressions ces dernières années. D’une part, le pays a subi de nombreuses catastrophes naturelles, notamment des inondations et des tremblements de terre. En 2022, la majeure partie du pays était couverte d’inondations, qui ont coûté la vie à des milliers de personnes et causé des dommages économiques se chiffrant à des milliards de dollars.

Le Pakistan a également été sujet à des tremblements de terre majeurs. Cette semaine seulement, certaines régions du pays ont subi un tremblement de terre majeur près de Gandoh Bhalessa. L’environnement politique du pays a également été difficile, comme en témoigne l’arrestation d’Imran Khan le mois dernier.

Dans le même temps, l’économie pakistanaise s’effondre. Pour éviter plus de faiblesse, le gouvernement a négocié avec le FMI, qui détient 7 milliards de dollars de fonds de sauvetage. Cette semaine, le gouvernement a dévoilé un budget de 51 milliards de dollars pour l’exercice qui commence en juillet.

Dans un communiqué, le FMI a critiqué le gouvernement pour ne pas avoir mis en œuvre les réformes nécessaires. Dans un communiqué, le représentant du FMI a critiqué le budget pour ne pas avoir élargi l’assiette fiscale de manière progressive.

En conséquence, on ne sait pas si le FMI débloquera la prochaine tranche de 1,1 milliard de dollars du programme de soutien. Si le fonds ne parvient pas à le faire, le pays aura du mal à trouver davantage de fonds. Les analystes estiment que ses alliés comme l’Arabie saoudite et la Chine pourraient apporter un soutien à court terme.

Mais l’avenir est sombre puisque le Pakistan a besoin de plus de 20 milliards de dollars pour honorer ses obligations en matière de dette extérieure. Il s’agit d’une somme d’argent substantielle pour une entreprise dont les réserves de change s’élèvent à 4 milliards de dollars, suffisantes pour couvrir un mois d’importations.

Analyse technique USD/PKR

Graphique USD/PKR par TradingView

Le taux de change USD/PKR a connu une forte tendance haussière au cours des dernières années. La roupie pakistanaise a perdu plus de 150 % de sa valeur au cours des cinq dernières années et plus de 245 % au cours de la dernière décennie. Sur le graphique journalier, la paire USD/PKR est restée au-dessus des moyennes mobiles sur 25 jours et 50 jours (EMA).

Par conséquent, je pense que la roupie pakistanaise continuera probablement de s’effondrer à mesure que la crise économique du pays se poursuivra. Alors qu’un accord avec le FMI apportera un certain soulagement, les perspectives à long terme de la monnaie sont toujours baissières. D’une part, la plupart des Pakistanais qui ont vu leur valeur s’effondrer auront du mal à investir ou à épargner dans leur monnaie locale.