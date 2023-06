Le système de messagerie financière multilatérale de l’ACU devrait remplacer SWIFT en juin 2023

Selon un rapport récent, le processus de dédollarisation a reçu un nouvel élan avec l’Asian Clearing Union (ACU), un accord de paiement entre plusieurs banques centrales, qui prévoit d’annoncer le déploiement d’une alternative SWIFT en juin 2023.

L’ACU se compose de l’Inde, des Maldives, du Bangladesh, du Bhoutan, du Myanmar, du Népal, du Pakistan et du Sri Lanka, et est actuellement présidée par l’Iran.

Selon une note de la Reserve Bank of India de 2021 sur la FAQ concernant l’ACU, le règlement se fait via,

Les unités monétaires asiatiques (UMA) sont l’unité de compte commune de l’ACU et sont libellées en “dollar ACU”, “euro ACU” et “yen ACU”, ce qui équivaut en valeur à un dollar américain, un euro et un yen japonais. respectivement. Tous les instruments de paiement au titre de l’UCA doivent être libellés en UMA.

Selon le dernier rapport ACU disponible pour le mois d’avril 2023, le total des intérêts crédités/débités aux banques centrales membres a augmenté de 1090,9 % sur une base annuelle.

Source: ACU (2023)

Alternative SWIFT

La mise en œuvre d’un nouveau service de messagerie financière transfrontalière permettra aux transactions de passer du dollar, de l’euro et du yen aux devises respectives des nations.

Cela marque un développement crucial dans la perspective du sommet BRICS en août, qui devrait faire avancer le discours sur la dé-dollarisation et renforcer les protocoles et processus pour ce que Rob Kientz de GoldSilver Pros appelle,

…l’ère multipolaire des monnaies concurrentes.

Comme mentionné dans des articles précédents sur Invezz, la robustesse du dollar est essentiellement une forme de confiance, et bien que son influence diminue progressivement, Kientz souligne que lorsque la foi fondamentale dans le billet vert cède,

… alors ça va juste s’effondrer et je pense (en) une cascade …

Toutefois, un tel abandon du dollar ne peut se produire isolément et nécessiterait une accélération des accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux non libellés en dollars, une pression accrue sur le système bancaire américain, la mise en œuvre de nouvelles technologies d’architecture financière et une réduction ordonnée des avoirs mondiaux en dollars.

Comme l’ a déclaré le vice-gouverneur de la Banque centrale d’Iran, Mohsen Karimi,

Les pays (ACU) ont décidé d’avoir un système personnalisé pour eux-mêmes, considérant que Swift n’est pas disponible pour tous les pays et étant donné qu’il a ses propres coûts.

Ainsi, l’UCA est sur le point de faire un grand pas dans cette direction et d’augmenter les flux de devises locales et l’échangeabilité dans la région.

Prendre de l’élan

Pour limiter le potentiel de fluctuations des taux de change et pour parer à la possibilité de sanctions internationales, la Biélorussie et Maurice auraient également demandé leur adhésion à l’ACU.

En outre, une agence de presse iranienne a rapporté que l’Iran avait invité la Russie au prochain sommet du groupe.

Bien que le dollar conserve la position dominante dans l’ordre mondial des devises, les récents commentaires de la secrétaire Janet Yellen signalent que les décideurs politiques se rendent compte que le billet vert est entré dans une tendance à la baisse depuis l’imposition des sanctions liées à l’Ukraine.

Dans un article précédent, j’ai expliqué certaines des raisons pour lesquelles le secrétaire Yellen pourrait perdre confiance dans le dollar.

Kientz croit que,

… nous pourrions être à environ un tiers ou quarante pour cent de la tendance en termes de dédollarisation et de passage à des monnaies alternatives.

Il convient de noter que la nature de la plate-forme technologique sous-jacente n’est pas encore claire.

Selon ce rapport, la Banque centrale d’Iran a développé le système qui n’a pas encore été nommé, tandis que d’autres agences de presse ont identifié qu’une plate-forme iranienne appelée SEPAM serait adoptée par les banques centrales membres pour permettre les transactions financières.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle