Après 10 hausses successives du taux des fonds fédéraux, le FOMC a suspendu (ou peut-être sauté) les hausses de taux lors de sa réunion de juin.

Jerome Powell a clairement indiqué que la Réserve fédérale envisageait de relever les taux en juillet et une fois de plus cette année, l’annonce la plus récente agissant simplement comme un répit pour l’ économie.

La principale préoccupation de Powell reste que l’inflation est collante, en particulier l’IPC de base.

Les décalages monétaires et leur impact sur l’économie restent une inconnue cruciale.

Mais George Gammon, un investisseur et Youtubeur populaire, estime que les acteurs économiques ont probablement tort de s’attendre à ce que le resserrement se poursuive.

En fait, dit- il,

… vous ne croirez pas ce qui va se passer ensuite et je peux vous assurer que les marchés ne sont absolument pas préparés … (il va y avoir) une chute massive des taux d’intérêt.

Pourquoi Gammon pense-t-il que la Fed ne tiendra pas ses propres promesses ?

Eh bien, regardons ce tableau.

Source: FRED Database

Parlant des antécédents de la Fed, Gammon a déclaré,

… en 2000, la Fed était dans un cycle de hausse des taux d’intérêt… elle a appuyé sur le bouton pause comme elle l’a fait aujourd’hui et vous voyez ce qui se passe ensuite ? Les taux d’intérêt ont-ils augmenté ou ont-ils baissé? Ils sont descendus directement.

Il ajouta,

… puis ils ont entamé un autre cycle de hausse des taux d’intérêt … jusqu’en 2006-2007. Qu’ont-ils fait? Ils ont fait une pause… Ne pensez-vous pas qu’Alan Greenspan… (et) Ben Bernanke disaient exactement la même chose que Jerome Powell est aujourd’hui ? … Nous faisons juste une pause, mais ne vous inquiétez pas. Nous allons maintenir les taux de randonnée dans quelques mois seulement.

En ce qui concerne la récente crise sanitaire mondiale, Gammon identifie un schéma similaire, notant,

… ça ne marche jamais comme ça… Jerome Powell lui-même augmentait les taux d’intérêt (jusqu’à) une pause et vous savez exactement ce qui se passera ensuite.

Facteurs changeants

Alors, Gammon a-t-il raison de s’attendre à ce que les marchés soient aveuglés par un revirement massif de la Fed ?

Il fait référence à un thème qui est souvent revenu dans mes premiers articles sur Invezz.

C’est l’idée que l’inflation galopante était dans une large mesure le résultat de politiques prolongées d’argent bon marché, de mesures de relance budgétaire sans précédent et de la perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales.

La réticence des responsables de la Fed et du Trésor à abandonner la théorie « transitoire » a poussé l’IPC à son plus haut niveau en quatre décennies.

Bien que l’inflation soit toujours supérieure aux niveaux cibles, elle est surtout en baisse par rapport à son sommet de 9,1 % en juin 2022.

En conséquence, le principal moteur de la politique de la Fed au cours des quinze derniers mois devrait être considérablement moins puissant.

Source: BLS, FRED

Données défaillantes

Outre l’IPC, il existe une multitude d’indicateurs troublants qui indiquent non seulement un ralentissement imminent de la récession, mais aussi la possibilité d’une stagnation de type dépressionnaire.

Les marchés sont confrontés à la fois à une inversion de la courbe des taux, à l’implosion de l’immobilier commercial et à la forte baisse des prix de l’immobilier qui entraîne avec elle le pouvoir d’achat des consommateurs.

Source: FRED Database

Sans oublier le système bancaire qui a connu trois des quatre plus grandes implosions de l’histoire des États-Unis plus tôt cette année, a noté Raghuram Rajan, ancien gouverneur de la Reserve Bank of India,

… alors que la première phase du problème bancaire est probablement terminée, une détresse lente émerge dans les banques car elles découvrent qu’elles ont des prêts à long terme consentis à des taux d’intérêt bas et que les dépôts sont réévalués à des taux d’intérêt beaucoup plus élevés, donc leur rentabilité, en particulier le secteur des petites et moyennes entreprises, est mise à mal…

Chômage et énergie

Dans un article précédent, j’ai soutenu que la force du marché du travail pouvait être dangereusement surestimée.

Cela a peut-être induit les décideurs politiques en erreur en les incitant à un resserrement excessif, introduisant à nouveau les risques de décalages monétaires.

Gammon souligne,

Qu’est-ce que Jerome Powell essaie de faire? Il essaie de réduire l’inflation en augmentant le taux de chômage.

Si l’amélioration de la masse salariale non agricole masque la fragilité du marché du travail, les chiffres du chômage pourraient soudainement grimper bien au-delà des attentes.

Si tel est le cas, bon nombre des facteurs évoqués ci-dessus risquent de se détériorer de manière significative.

Sur un plan macroéconomique international plus large, la réduction de 2 millions de barils par jour de la production de pétrole par l’OPEP+ et l’Arabie saoudite n’a pas entraîné une dynamique haussière soutenue des prix du brut, signalant une contraction de la demande mondiale.

Demande d’actifs sûrs et dépression

Jeff Snider de l’Université Eurodollar s’attend à ce qu’à mesure que l’économie se détériore, comme cela devrait être le cas si les taux restent élevés, il y aura une ruée vers des actifs sûrs tels que l’or, les liquidités, les bons du Trésor américain et d’autres équivalents de liquidités.

Snider a fait valoir qu’en période de troubles, les acteurs économiques veulent réduire les risques, donc,

… (pendant les années 1930) … les taux d’intérêt sur les placements sûrs ont baissé parce que pendant la dépression, la demande de sécurité monte en flèche.

C’est une tendance qui semble réapparaître aujourd’hui.

Cela devient visible lorsqu’on constate que depuis environ octobre 2022, les hausses de taux de la Fed n’ont montré aucun impact sur les taux à 10 ans.

Source: FRED

Auparavant, les rendements des bons du Trésor suivaient le taux des fonds fédéraux à la hausse, à mesure que les coûts d’emprunt augmentaient.

Cependant, cela a radicalement changé au cours des sept à huit derniers mois, les rendements à 10 ans ayant diminué d’environ 11 points de base depuis le début de l’année, tandis que le corridor des taux directeurs est passé de 4,25 %-4,50 % à 5,0 % – 5,25 %.

Au moment de la rédaction de cet article, l’or était en hausse de 7,32 % depuis le début de l’année.

Cela suggérerait que la demande d’actifs refuges a considérablement augmenté, ce qui indique que l’économie pourrait entrer dans ce que Snider appelle,

… l’économie de la dépression.

Taux d’intérêt à double sens

S’appuyant sur Snider, Gammon note que puisque le rendement des actifs sûrs baisse et que les forces déflationnistes gagnent du terrain,

… nous devrions nous attendre à ce que le taux des fonds fédéraux baisse également. Disons qu’ils reviennent à zéro… parce que nous avons une sorte de situation… crise, dépression, récession, Black Swan…

Ce n’est pas un scénario impensable puisque cela s’est produit dans le passé, lors de la grande crise financière et même très récemment.

Un environnement lâche et serré, ensemble

Si une telle situation se présente, les taux peuvent atteindre une situation où ils sont lâches et tendus en même temps.

Étant donné que les taux seraient techniquement bas, les grands acteurs du secteur bancaire ne paieraient aucun intérêt pour cent et bénéficieraient de politiques souples.

Simultanément, un environnement hostile peut être aggravé par un événement imprévu, conduisant le système bancaire fragile à ne pas vouloir prêter aux entreprises “maman-et-pop” ou aux entreprises entrepreneuriales, poussant le taux d’emprunt effectif de cette catégorie à l’infini.

Contraction du crédit

Le crédit grand public se tarit déjà pour l’Américain moyen avec un rapport LendingTree de mai 2023 révélant qu’un gigantesque 43% des Américains cherchent à demander un prêt BNPL au cours des six prochains mois.

Source: LendingTree

La plupart de ces prêts sont contractés jusqu’à ce que les chèques de paie soient disponibles, alors que malheureusement, un cinquième des consommateurs déclarent avoir besoin de fonds pour acheter des produits essentiels tels que l’épicerie.

Une enquête de la Fed auprès des agents de crédit seniors a montré que les conditions se resserraient déjà au premier trimestre.

Source: Federal Reserve

Les lecteurs intéressés peuvent trouver plus d’informations sur l’enquête ici.

Sans accès au fonds de roulement, la fabrication et la prestation de services commenceront à connaître une réduction marquée l’année prochaine, aggravant la faiblesse des conditions économiques.

Gammon ajoute,

Une fois qu’ils (les programmes de relance) prennent du recul et font beaucoup moins de ce qui a créé l’inflation des prix à la consommation, pour commencer, vous (verrez) voir les forces naturelles de l’économie entrer en jeu et c’est à ce moment-là que nous commençons à voir la désinflation sinon carrément déflation…

Par exemple, l’indicateur crucial M2 s’est contracté.

Source: FRED

“Totalement confus” à long terme ?

Mike Shedlock, un blogueur populaire et une voix très respectée sur l’économie, a écrit à propos de la dernière annonce de la Fed,

Un graphique en points des attentes futures révèle une confusion totale.

Source: Mishtalk, FOMC

L’ombrage rose représente la prévision médiane du taux d’intérêt.

Shedlock soutient que le résultat de plusieurs facteurs est encore entouré de mystère, notamment la pression du gouvernement américain en faveur de l’énergie propre, les élections de 2024, les tensions entre la Chine et Taiwan et les forces croissantes de la démondialisation.

Il n’est donc pas surprenant qu’il y ait autant de confusion parmi les membres du comité.

Il ajouta,

La confusion totale est une position appropriée. Nous serions dans une bien meilleure position maintenant si la Fed avait une plus grande diversité d’opinions sur l’inflation, un QE sans fin et des positions avec lesquelles tous les membres de la Fed étaient d’accord, tous erronés depuis des années.

