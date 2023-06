Prévision USD/CHF : un signal avant la décision de la BNS sur les taux d’intérêt

Le franc suisse s’est bien comporté cette année, aidé par les actions vigoureuses de la Banque nationale suisse (BNS). La paire USD/CHF est constamment restée en dessous du niveau de parité de 1 et se situe désormais près de son plus bas niveau depuis mai 2021. Elle a chuté de plus de 11 % par rapport au plus haut niveau de cette année.

Décision de la Banque nationale suisse à venir

Les plus grandes nouvelles du CHF cette semaine aura lieu la prochaine décision sur les taux d’intérêt de la Banque nationale suisse qui est prévue jeudi. Cette décision interviendra une semaine après que la Réserve fédérale a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés entre 5,0 % et 5,25 %.

Les économistes interrogés par Reuters s’attendent à ce que la BNS continue d’augmenter ses taux d’intérêt dans le but de lutter contre la flambée de l’inflation. Ils voient les taux bancaires augmenter de 0,25 % supplémentaire, poussant les taux à un sommet de plusieurs décennies de 1,75 %.

La BNS a adopté un ton extrêmement belliciste au cours des derniers mois alors même que l’inflation suisse reste inférieure à celle de ses pairs. Par exemple, les données publiées ce mois-ci ont montré que l’inflation annuelle du pays a atteint 2,8 % en mai, le niveau le plus élevé depuis 1993.

L’inflation suisse est inférieure à celle des autres pays. Par exemple, le Royaume-Uni a enregistré une inflation annuelle de plus de 8 % en avril, tandis que l’inflation de la zone euro s’élevait à plus de 6 % en mai. Les données publiées la semaine dernière ont montré que l’inflation américaine avait chuté à 4,0 % en mai.

La paire USD/CHF réagira à plusieurs autres nouvelles sur le forex cette semaine. Le plus important sera le témoignage de Jerome Powell, dans lequel il parlera de la pause des taux d’intérêt de la semaine dernière. Il fournira également des informations sur ce à quoi s’attendre plus tard cette année. D’autres responsables de la Fed comme Tom Barkin et Loretta Mester prendront également la parole.

Analyse technique USD/CHF

Graphique USD/CHF par TradingView

Le taux de change USD/CHF a connu une forte tendance baissière au cours des derniers mois. Il a réussi à descendre sous le point de résistance important à 0,9150, le point le plus haut du 30 mai. La paire a reculé sous les moyennes mobiles de 25 jours et 50 jours (EMA).

En outre, il est tombé en dessous du niveau de support important de 0,9088, le point le plus bas en février de cette année et en novembre 2021. Par conséquent, le chemin de la moindre résistance pour la paire est à la baisse, le prochain niveau à surveiller étant à 0,8830.