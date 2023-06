Prévision du prix de l’or : voici pourquoi il atteindra un nouveau record

Le prix de l’or a évolué latéralement au cours des derniers jours alors que les investisseurs évaluent l’impact de la décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt la semaine dernière. Après avoir atteint un record de 2 082 dollars en avril, le métal est tombé à 1 960 dollars. Le métal a grimpé de plus de 20% par rapport au niveau le plus bas de 2022.

Le cas haussier de l’or

Il y a deux raisons principales pour lesquelles les prix de l’or pourraient continuer à augmenter au cours des prochains mois. Premièrement, la Réserve fédérale a probablement mis fin à son cycle de hausse. Comme nous l’écrivions ici , la banque a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés la semaine dernière. Il a averti qu’il reprendrait probablement le cycle de randonnée plus tard cette année.

Cependant, il est probable que la banque n’augmentera pas à nouveau puisque l’inflation est en baisse. Les données publiées la semaine dernière ont montré que l’indice global des prix à la consommation (IPC) a chuté à 4,0 % en mai. Si la tendance se poursuit, l’inflation atteindra probablement l’objectif de la Fed au quatrième trimestre de cette année ou au premier trimestre de l’année prochaine.

Deuxièmement, la situation de la dette américaine suscite des inquiétudes. Les données les plus récentes montrent que la dette publique américaine a grimpé à plus de 32 000 milliards de dollars. Et le récent accord sur le plafond de la dette garantissait que la dette atteindrait plus de 36 000 milliards de dollars au cours des prochaines années.

Une crise de la dette ne devrait pas se produire de si tôt. Cependant, à l’avenir, il est possible que les créanciers américains exigent des taux d’intérêt plus élevés. Dans tout cela, l’or sera une bonne valeur refuge pour les investisseurs.

Troisièmement, comme nous l’avons déjà écrit , la dédollarisation se poursuit à mesure que les pays diversifient leurs réserves. Des pays comme la Russie, la Chine, l’Inde et la Turquie ont continué à accumuler des réserves d’or. Alors que la méfiance à l’égard du dollar américain se poursuit, il est probable que l’or verra une plus grande demande.

Dans le même temps, la production d’or n’augmente pas aussi vite que la demande. L’offre n’a bondi que de 1 % au premier trimestre, la demande demeurant élevée.

Analyse technique du cours de l’or

L’autre cas haussier pour les prix de l’or est technique. Le graphique ci-dessus montre que le prix de l’or a formé un motif de tasse et de poignée qui est représenté en violet. Il forme maintenant la section de poignée de ce modèle. De plus, l’or est bloqué au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. L’or s’est également déplacé légèrement en dessous du support clé à 1 960 $, le point le plus élevé en février de cette année.

Par conséquent, il est probable que le prix de l’or rebondisse dans les mois à venir. Plus de hausse sera confirmée si le prix dépasse le niveau de résistance important à 2 000 $.