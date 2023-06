USD/MXN : le peso attend la décision de la banque centrale mexicaine

L’économie mexicaine tourne à plein régime alors que le pays profite de sa proximité avec les États-Unis. En conséquence, le taux de change USD/MXN a chuté cette année et se situe au niveau le plus bas depuis avril 2016. Il a plongé de plus de 33 % par rapport au niveau le plus élevé de la pandémie.

Croissance économique au Mexique

Le monde traverse des changements et un réalignement majeurs alors que les tensions entre les deux plus grandes économies du monde augmentent. Suite à la pandémie de Covid-19 et à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la plupart des entreprises ont commencé à modifier leurs chaînes d’approvisionnement.

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises américaines ont commencé à s’installer au Mexique pour trois raisons principales. Premièrement, le Mexique est extrêmement proche des États-Unis. Deuxièmement, les deux pays ont un accord de libre-échange, ce qui signifie que la plupart des importations ne sont pas taxées.

Troisièmement, le coût de faire des affaires dans le pays est relativement moins cher qu’aux États-Unis. Alors que les salaires au Mexique sont plus élevés qu’en Chine, de nombreuses entreprises économisent de l’argent grâce à l’automatisation.

Des données récentes ont montré la force de l’économie mexicaine. Par exemple, les chiffres publiés mardi ont montré que les ventes au détail du pays ont bondi de 1,5 % sur une base mensuelle et de 3,8 % sur une base annuelle. Cette augmentation était supérieure aux estimations médianes de -0,3 % et 2,5 %, respectivement.

Il y aura deux catalyseurs principaux pour la paire USD/MXN cette semaine. Premièrement, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, sera grillé au Congrès. Il parlera probablement de l’état de l’économie et des mesures que la banque prendra.

Deuxièmement, la banque centrale mexicaine se réunira jeudi. Avec la baisse de l’inflation dans le pays, il est probable que la banque décidera de laisser les taux d’intérêt inchangés à 11,25 %. Si cela se produit, ce sera le deuxième mois consécutif que la banque n’augmentera pas ses taux.

Analyse technique USD/MXN

Graphique USD/MXN par TradingView

Le taux de change USD/MXN a connu une forte tendance baissière au cours des derniers mois. Sur le graphique hebdomadaire, la paire a formé une configuration en tête et épaules. Il s’est récemment déplacé légèrement en dessous de l’encolure de ce modèle à 17,35.

Dans le même temps, la paire s’est déplacée confortablement en dessous de toutes les moyennes mobiles tandis que l’indice de force relative (RSI) a chuté au niveau de survente. L’indice directionnel moyen (ADX) est passé à 26, signalant que la tendance est forte. Par conséquent, la paire USD/MXN continuera probablement de baisser alors que les vendeurs ciblent le prochain niveau de support clé à 15.