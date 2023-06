La livre sterling en roupie indienne (GBP/INR) est mûre pour une cassure : est-ce un achat ?

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Le taux de change GBP/INR a atteint son plus haut niveau depuis 2021 avant la prochaine décision sur les taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre (BoE). La paire a atteint un sommet de 105,22, ce qui signifie que la livre sterling a bondi de plus de 22 % par rapport au niveau le plus bas de décembre de l’année dernière.

Décision de la BoE sur les taux d’intérêt

La livre sterling a connu une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Il s’est envolé de plus de 20 % par rapport aux principales devises, dont le dollar américain. Ce rallye se produit alors même que les perspectives de l’économie britannique restent désastreuses.

Comme nous l’avons écrit mercredi, l’ inflation britannique a bondi en mai. L’indice global des prix à la consommation a atteint 8,7 % en mai, tandis que l’ inflation sous-jacente s’est envolée à 6,7 %. L’IPC de base est un important indicateur d’inflation qui exclut les produits alimentaires et énergétiques volatils.

D’autres données montrent que l’indice des prix de détail de base a atteint 10,3 % en mai, signalant que la crise du coût de la vie se poursuit.

La prochaine actualité clé du GBP sera la prochaine décision de la BoE sur les taux d’intérêt. Les économistes estiment que la banque augmentera les taux d’intérêt de 0,25% à 4,75%. Si cela se produit, la banque poussera les taux au plus haut niveau depuis plus d’une décennie. Certains analystes font pression sur la banque pour qu’elle augmente de 0,50 %.

Le défi pour la Banque d’Angleterre est que le pays traverse actuellement une période de stagflation. La stagflation se produit lorsqu’un pays a une inflation élevée et un taux de croissance lent.

Le cours GBP/INR a bondi en raison de la divergence entre la BoE et la Reserve Bank of India. Dans sa décision la plus récente, la RBI a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés puisque l’inflation du pays ralentit. La banque a laissé ses taux inchangés à 6,50 %.

Prévision GBP à INR

La paire GBP/INR a atteint un sommet de 105,12. C’était un niveau important puisqu’il s’agissait du niveau le plus élevé le 21 avril. Ce prix est également le côté supérieur du motif en forme de V. Il a bondi au-dessus des moyennes mobiles sur 25 et 50 semaines.

De plus, le MACD et l’indice de force relative (RSI) ont continué d’augmenter. Par conséquent, il est probable que le prix GBP/INR continue d’augmenter alors que les acheteurs ciblent le prochain point de résistance clé à 106,50. Un mouvement sous le support à 104 invalidera la vue haussière.