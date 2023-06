USD/BRL : Voici pourquoi le réal brésilien vient d’atteindre son plus haut de 52 semaines

Le taux de change USD/BRL a continué de baisser après la dernière décision de la banque centrale brésilienne. Il a chuté au cours des sept dernières semaines consécutives et se situe désormais au niveau le plus bas depuis le 6 juin 2022. Au total, le réal brésilien a bondi de plus de 13,9 % par rapport au niveau le plus bas cette année.

Décision de la banque centrale du Brésil

L’une des principales nouvelles sur le forex de cette semaine est la décision sur les taux d’intérêt de la banque centrale brésilienne. Dans ce document, la banque a décidé de laisser les taux inchangés à 13,75%, où ils se trouvent depuis août de l’année dernière. Avant août, la banque centrale avait relevé les taux du creux pandémique de 2% dans sa lutte contre l’inflation.

Le changement clé dans la politique de la banque a été une déclaration selon laquelle elle n’hésitera pas à relever à nouveau les taux d’intérêt cette année si l’inflation reste obstinément élevée. Dans le même temps, la banque estime que l’économie du pays va ralentir pour le reste de l’année. La déclaration disait :

“Nonobstant la récente réduction de l’inflation globale de la consommation, le comité anticipe une augmentation de l’inflation globale sur 12 mois au cours du second semestre de l’année.”

Par conséquent, la paire USD/BRL a baissé parce que la déclaration était plus belliciste que ce à quoi la plupart des analystes s’attendaient. Avant la réunion, beaucoup d’entre eux s’attendaient à ce que la banque signale des baisses de taux dès le mois d’août de cette année. Pourtant, certains analystes estiment que le ba baissera d’environ 50 points de base cette année.

L’économie brésilienne est confrontée à des vents contraires et à des vents contraires. Par exemple, comme je l’ai écrit ici , les prix du soja et du maïs ont fortement chuté au cours des derniers mois. Ceci est important car le Brésil est l’un des plus gros exportateurs de ces produits agricoles. Le principal vent arrière est qu’il existe toujours une forte demande pour les produits du pays.

Analyse technique USD/BRL

Graphique USD/BRL par TradingView

En ce qui concerne le graphique hebdomadaire, nous voyons que la paire USD/BRL a suivi une forte tendance baissière au cours des derniers mois. Il a franchi le niveau de support important à 4,8853, le point le plus bas d’avril. Plus important encore, la paire est passée sous les moyennes mobiles sur 25 et 50 semaines.

Par conséquent, je soupçonne que la tendance baissière se poursuivra alors que les vendeurs ciblent le prochain niveau de support clé à 4,5926, le niveau le plus bas du 11 avril. Ce prix est d’environ 4% en dessous du niveau actuel.