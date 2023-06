Les meilleures et les pires composantes du Swiss Market Index (SMI) en 2023

L’indice du marché suisse (SMI) a augmenté pour la deuxième journée consécutive alors que les investisseurs réagissent à la dernière décision de la Banque nationale suisse (BNS). L’indice a bondi à un sommet de 11 235 SFR, soit quelques points au-dessus du plus bas de cette semaine de 11 080 SFR.

Décision de la BNS sur les taux d’intérêt

La BNS a conclu sa décision sur les taux d’intérêt jeudi et a décidé de relever les taux d’intérêt de 0,25%. Il a poussé les taux à 1,75 %, son cinquième mois consécutif de hausses. Ses augmentations précédentes étaient de 50 et 75 points de base.

Comme d’autres banques centrales, la BNS lutte contre l’inflation élevée même si les prix sont restés stables par rapport à d’autres pays. Les données les plus récentes ont montré que l’inflation du pays a diminué à 2,2 % en mai, contre 2,6 % auparavant.

La plupart des entreprises de l’indice SMI ont été dans le vert cette année. Seuls trois d’entre eux ont été dans le rouge cette année. Le cours de l’action Logitech, que j’ai écrit ici , a chuté de 12% cette année alors que les inquiétudes concernant la demande persistent. Les cours des actions Roche et Zurich Insurance ont tous chuté de plus de 4% cette année.

En revanche, Holcim, le géant du ciment, a vu son titre bondir de plus de 24 % cette année. Cette augmentation en fait la société la plus performante du Swiss Market Index. Richemont, la société mère de Cartier, Van Cleef & Arpels et Montblanc, est le deuxième acteur de l’indice.

Les stocks de produits de luxe ont bondi cette année, aidés par la forte demande de la Chine. Certaines des autres actions les plus performantes du secteur sont LVMH, Hermes et Kering.

ABB, Kuehne & Nagel, Lonza Group, Alcocn et Swiss Life ont également bondi de plus de 20% cette année. Les autres sociétés les plus performantes de l’indice SMI sont, entre autres, UBS, Nestlé, Swiss Re et Partners Group.

Analyse technique de l’indice SMI

Graphique SMI par TradingView

Le graphique journalier montre que l’ indice SMI est dans une forte tendance baissière depuis quelques jours. Il est passé sous le support important à 11 442, le point le plus élevé du 17 janvier. Les actions sont également passées sous les moyennes mobiles (MM) sur 25 et 50 jours. En effet, les deux moyennes sont sur le point de faire un croisement baissier.

Par conséquent, il est probable que l’indice du marché suisse recommence à baisser alors que les vendeurs ciblent le prochain niveau de support clé à 11 000.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle