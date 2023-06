Voici pourquoi l’indice ASX 200 vient de subir un retournement brutal

Le a subi un retournement sévère vendredi alors que les investisseurs réagissaient à la chute des prix du pétrole brut et des matières premières. Après avoir grimpé à 7 400 dollars australiens cette semaine, l’indice a plongé à un creux de 7 115 dollars australiens. Au total, l’indice a reculé de plus de 6,40 % par rapport au plus haut de cette année.

Les risques de récession demeurent

L’indice ASX 200 a chuté après que le PMI manufacturier flash est arrivé à 48,6 en juin. Bien que cette augmentation ait été meilleure que la médiane estimée à 48,1, elle reste inférieure à 50, signalant que l’industrie manufacturière est en mode de contraction.

Pendant ce temps, les prix des matières premières ont continué de baisser ces derniers jours. Les données montrent que le West Texas Intermediate (WTI) a chuté à 68,70 $ jeudi tandis que le pétrole brut Brent a chuté à 73,30 $. Cette performance intervient à un moment où l’économie chinoise ralentit. Les analystes de Goldman Sachs et HSBC ont récemment revu à la baisse leurs perspectives économiques.

Les prix du pétrole brut et du gaz naturel sont importants pour l’ASX 200 puisque de nombreuses entreprises traitent des matières premières. Cela explique pourquoi de nombreuses sociétés pétrolières et gazières se sont retirées vendredi.

Pendant ce temps, d’autres métaux populaires en Australie comme le minerai de fer et le cuivre ont également reculé. En conséquence, des sociétés comme Cyclone Metals, Macro Metals, Catalina Resources et Lodestar Minerals ont plongé de plus de 20 % vendredi. Les sociétés à grande capitalisation comme BHP Group, Fortescue, Rio Tinto et South32 ont chuté.

L’ indice ASX 200 a également chuté en raison des actions de la Reserve Bank of Australia (RBA). Dans sa décision de ce mois-ci, la banque a relevé les taux d’intérêt de 0,25 % et a signalé que d’autres augmentations sont probables. En conséquence, les analystes s’inquiètent de la probabilité croissante d’une récession. Dans une note, l’économiste en chef de l’AMP a déclaré :

“La RBA a déjà fait assez pour ralentir l’économie et ramener l’inflation à l’objectif, et nous constatons clairement un ralentissement de la demande en termes de baisse des ventes au détail réelles, de baisse des approbations de construction, de ralentissement des plans de croissance des investissements des entreprises, de ralentissement de la croissance du PIB..”

Prévisions de l’indice S&P/ASX 200

Dans mon dernier article sur l’indice ASX 200, j’ai prédit qu’il aurait une cassure haussière. À l’époque, j’ai cité le motif en coin descendant qui se formait. Dans l’analyse de l’action des prix, ce modèle est généralement un signe haussier.

L’évasion haussière s’est produite, mais a ensuite été rapidement annulée dans un contexte de risques de récession croissants. C’est un signe qu’il s’agissait d’une fausse évasion. Il est également tombé en dessous des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. Par conséquent, il est probable que l’indice continue de baisser alors que les vendeurs ciblent le prochain support clé à 7 000 $. Ce prix coïncide avec le côté inférieur du modèle de coin descendant.

