Euro Stoxx 50 composants les plus performants et les moins performants de 2023

L’indice Euro Stoxx 50 s’est bien comporté cette année. Il a bondi de plus de 11 % et se situe désormais au plus haut niveau depuis 2007. L’indice a augmenté en ligne avec ses pairs américains comme le Dow Jones, le Nasdaq 100 et le S&P 500.

Les actions européennes sont bon marché

Copy link to section

Il y a trois raisons principales pour lesquelles l’indice Euro Stoxx 50 s’est bien comporté en 2023 alors même que la Banque centrale européenne (BCE) continue de resserrer sa politique monétaire.

Premièrement, la reprise est principalement due à la solide performance de l’économie européenne cette année. En décembre et janvier, la thèse principale des investisseurs était que la plupart des pays européens sombreraient dans une récession.

Ils ont fait valoir que la plupart des pays souffriraient des prix élevés du gaz naturel. L’inverse s’est produit et le gaz naturel est tombé à son plus bas niveau depuis 2021. Cette baisse a contribué à faire baisser l’inflation du bloc et à stimuler la productivité.

Deuxièmement, l’indice Euro Stoxx 50 a augmenté en raison de l’opinion selon laquelle les actions européennes étaient largement sous-évaluées. L’indice a un ratio PE de 13,99 et un rendement du dividende de 2,78 %. En revanche, le S&P 500 a un multiple PE de 22,2. Ainsi, les investisseurs axés sur la valeur estiment que ces actions sont une aubaine.

Troisièmement, la plupart des entreprises de l’indice ont bénéficié de la réouverture de l’économie chinoise. De nombreuses entreprises de l’indice font beaucoup d’affaires dans le pays.

Adidas est l’action la plus performante de l’indice Euro Stoxx 50 avec un bond de plus de 38 %. Les autres plus performants sont Inditex, Philips, CRH, Hermes, BMW, ASML et SAP, entre autres. Toutes ces actions ont augmenté de plus de 30 %.

L’action Adidas se porte bien même si ses déboires avec Kanye West se poursuivent. L’ASML a augmenté alors que de plus en plus d’entreprises augmentent leurs investissements dans la fabrication de semi-conducteurs.

En revanche, les moins performants de l’indice Euro Stoxx 50 sont Vonovia, TotalEnergies, BASF et AB InBev.

Prévisions Euro Stoxx 50

Copy link to section

Graphique Stoxx 50 par TradingView

L’indice Euro Stoxx 50 s’est bien comporté ces derniers mois. Récemment, cependant, l’indice a trouvé une forte résistance à 4 395 €, où il a formé une configuration triple-top. Dans l’analyse de l’action des prix, ce modèle a tendance à être un signe baissier.

L’indice s’est également déplacé légèrement en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, mais est soutenu par la MM à 100 jours. Par conséquent, à ce stade, la perspective de l’indice Stoxx est neutre, avec un biais baissier. Un passage en dessous de la MM de 100 jours signalera qu’il y a plus de vendeurs sur le marché. D’autres gains seront confirmés si l’indice Euro 50 passe au-dessus du point de résistance à 4 395 €. Si cela se produit, cela ouvrira la possibilité que l’ indice monte à 4 500 €.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle