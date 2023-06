Analyse USD/CNY : le yuan chinois pourrait encore reculer de 1,65 %

Crispus est analyste financier pour Invezz, couvrant les marchés boursiers, des crypto-monnaies et du Forex. C'est un analyste expérimenté… lire la suite

Le taux de change USD/CNY se situe près de son plus haut niveau depuis juillet de l’année dernière alors que les inquiétudes concernant la reprise de la Chine persistent. Il a bondi à un sommet de 7,24, 7,75 % au-dessus du niveau le plus bas de 2023.

Le recul du yuan chinois se poursuit

La plupart des devises des marchés émergents comme la livre turque et le rand sud-africain ont connu une forte tendance baissière au cours des derniers mois. Il en va de même pour le yuan chinois, également connu sous le nom de renminbi.

Les données compilées par TradingView montrent que le taux de change entre l’USD et le yuan chinois a connu une forte tendance haussière cette année. Cette performance s’est produite alors que les inquiétudes concernant la reprise du pays persistaient.

Les chiffres économiques les plus récents ont été plus faibles que les experts. La production industrielle et les dépenses de consommation de la Chine sont dans une spirale descendante. La production industrielle a augmenté de 3,5 % en glissement annuel, ce qui est inférieur aux attentes médianes. Les ventes au détail ont augmenté progressivement tandis que le taux de chômage des jeunes diminue.

Les autres indicateurs avancés ne se portent pas bien. Les prix des matières premières comme le cuivre et les prix du pétrole brut ont chuté à deux chiffres au cours des derniers mois. Dans la plupart des périodes, ces matières premières se portent bien lorsque l’économie chinoise surperforme.

Malgré tout cela, les autorités de Pékin estiment que l’économie est sur la bonne voie pour se redresser. Dans un communiqué, le Premier ministre Li Qiang a déclaré que l’économie atteindrait probablement l’objectif de Pékin de plus de 5%. Il estime que la reprise au deuxième trimestre sera plus rapide qu’au premier trimestre. Il a également averti que la prétendue réduction des risques et la délocalisation, en disant:

“Comme la mondialisation économique a déjà fait de l’économie mondiale un tout intégral où les intérêts de chacun sont étroitement liés, les pays sont interdépendants, interconnectés les uns avec les autres, de leurs économies.”

Analyse technique USD/CNY

Graphique USDCNY par TradingView

Le taux de change USD/CNY a connu une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Sur le graphique journalier, il s’est déplacé vers le haut des bandes de Bollinger. La paire a bondi au-dessus des moyennes mobiles exponentielles sur 25 et 50 jours.

De plus, la paire se situe au-dessus du niveau de support clé à 6,97, le point le plus élevé du 9 mars de cette année. Par conséquent, la paire continuera probablement à augmenter alors que les acheteurs ciblent le point de résistance important à 7,3284, le point le plus élevé du 1er novembre de l’année dernière. Cet objectif est supérieur d’environ 1,65 % au niveau actuel.

