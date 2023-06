Le peso argentin se dirige vers l’abîme alors que l’USD/ARS et le GBP/ARS augmentent

Le peso argentin s’est enfoncé dans l’abîme alors que les inquiétudes concernant le pays persistent. Le taux de change USD/ARS se situe au niveau record de près de 260, ce qui signifie qu’il a bondi de plus de 43 % en 2023 et de plus de 850 % au cours des cinq dernières années. Le GBP/ARS a grimpé à 325 tandis que l’EUR/ARS a bondi à 275. De plus, le taux de change BRL/ARS a grimpé à 53,35.

Performances sur cinq ans USD/ARS, GBP/ARS, EUR/ARS, BRL/ARS

La crise économique argentine s’aggrave

Le peso argentin a été l’une des devises les moins performantes en 2023. Il a divergé des autres devises des marchés émergents comme le peso mexicain et le réal brésilien, qui sont restés stables cette année.

L’effondrement du peso argentin a eu des implications majeures pour l’ économie. La classe moyenne s’est évaporée tandis que la demande de devises étrangères comme le dollar américain et la livre sterling a bondi au cours des derniers mois.

Pendant ce temps, l’inflation argentine a grimpé en flèche. Les données les plus récentes ont montré que l’inflation globale de la consommation a bondi à 114 % en mai et les analystes estiment qu’elle pourrait atteindre plus de 150 % cette année. Cela signifie que le pouvoir d’achat, même pour les riches, a fortement chuté.

D’autres industries sont également touchées. Les fabricants, qui dépendent des matières premières importées, doivent payer davantage pour leurs produits. Dans le même temps, la production agricole a fortement chuté au cours des derniers mois.

L’Argentine a également commencé à importer des produits agricoles clés, ce qui est ironique car c’est l’un des plus grands producteurs au monde. Ces importations sont destinées à aider à stabiliser les prix dans le pays.

Le peso argentin peut-il être sauvé ?

Le peso argentin fait face à de sombres perspectives alors que les inquiétudes concernant l’économie persistent. La demande pour la monnaie restera probablement faible dans un avenir prévisible. Je crois que de nombreuses personnes en Argentine continueront à se tourner vers les devises étrangères après avoir vu leur richesse s’évaporer.

De plus, l’Argentine fait face à une élection en octobre de cette année. Dans la plupart des périodes, les devises des marchés émergents ont tendance à s’affaiblir à l’approche d’une élection. L’opinion est qu’une élection apporte certaines incertitudes internes que les investisseurs cherchent à éviter.

Pour ajouter au défi, la banque centrale argentine a récemment relevé ses taux au-dessus de 100 %. Des taux d’intérêt plus élevés affaiblissent l’économie car ils drainent les liquidités.

Par conséquent, je pense que la paire USD/ARS continuera d’augmenter dans les mois à venir à mesure que la demande pour le peso argentin s’évaporera. Cette tendance haussière pourrait le faire grimper à 300.

