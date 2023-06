L’indice MOEX brille en 2023 : Seuls 3 constituants sont dans le rouge

L’indice MOEX Russie a reculé lundi alors que les investisseurs réfléchissaient à la récente mutinerie en Russie. L’indice, qui suit les plus grandes entreprises de Russie, est tombé à 118, inférieur au sommet de ce mois-ci de près de 130 roubles.

Les actions russes réagissent à la mutinerie

L’indice MOEX s’est bien comporté cette année même si les prix du pétrole brut et d’autres matières premières ont reculé. Il a augmenté de plus de 43 % par rapport au niveau le plus bas de janvier et de 73 % par rapport à ses creux de 2022. Cette performance signifie que l’indice a surperformé les indices européens comme le DAX allemand et les indices CAC 40.

La plus grande nouvelle cette semaine a été la tentative de mutinerie en Russie. Cette mutinerie s’est produite après que le gouvernement russe a ordonné que toutes les armées privées s’inscrivent auprès du gouvernement. En conséquence, le groupe Wagner a tenté de renverser les chefs militaires du pays.

Ces tensions se sont maintenant estompées. Dans un communiqué lundi, le chef de Wagner a déclaré que l’intention n’était pas de renverser le gouvernement. Au lieu de cela, il souhaitait un changement de direction militaire après des mois de sous-performance en Ukraine.

Les analystes estiment que la situation se normalisera bientôt en Russie. Cependant, de nombreux investisseurs ont commencé à tenir compte de nouvelles violences et incertitudes dans les mois à venir.

La plupart des constituants du MOEX ont été dans le vert cette année. Globaltrans Investment, une société ferroviaire de fret, est la plus performante puisque son action a bondi de plus de 68 %. L’entreprise a bénéficié du transport de matériel militaire dans le pays.

Les autres sociétés les plus performantes de l’indice MOEX sont HeadHunters, Sberbank, Aeroflot, AK Transneft et Surgut-pref. Toutes ces actions ont bondi de plus de 50% cette année. D’autres interprètes notables sont des sociétés comme Polymetal, Unipro, Yandex et Lukoil.

Seuls OK Rusal, GMK Norilskiy Nikel et X5 Retail sont dans le rouge cette année. Les trois actions ont chuté de 3 %, 2,8 % et 0,85 %, respectivement.

Analyse de l’indice MOEX

Les actions russes ont connu une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Ce rallye a vu l’indice sauter au point de résistance clé à 128,48 plus tôt ce mois-ci. Il s’agissait d’un prix important car il était supérieur au point de résistance important à 125,04, le point le plus élevé du 7 mars de cette année.

L’indice a bondi au-dessus des moyennes mobiles sur 50 et 100 jours. Il forme également la partie poignée du modèle de tasse et de poignée. Par conséquent, il est probable que l’indice continue d’augmenter alors que les acheteurs ciblent le plus haut depuis le début de l’année de 128,48. Ce rassemblement aura lieu alors que les craintes de mutinerie s’atténuent.

