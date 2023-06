Prévisions USD/MXN : la course haussière implacable du peso mexicain prend de l’ampleur

Le peso mexicain a continué de monter en flèche par rapport au dollar américain alors que la reprise économique du pays prenait de l’ampleur. Le prix USD/MXN a reculé à un plus bas de 17,06, le niveau le plus bas depuis mai 2016. Il a plongé de plus de 33 % depuis son plus haut niveau depuis avril 2020.

La force du peso mexicain se poursuit

Le peso mexicain a été l’une des devises les plus performantes cette année. Il a bondi de plus de 12 % cette année alors même que l’indice du dollar américain s’est déplacé latéralement. Après avoir atteint un sommet de 105,87 $ en mars, l’indice DXY a chuté de plus de 3 % pour s’établir à 102,65 $ actuellement.

Le peso mexicain a continué de monter en flèche après que la Banque du Mexique a décidé de laisser les taux d’intérêt inchangés pour la deuxième fois consécutive. Il l’a fait alors que l’inflation des consommateurs du pays continuait de baisser. Dans son communiqué, la banque a laissé entendre qu’elle laisserait les taux inchangés à ce niveau pendant un certain temps.

Les données les plus récentes ont montré que l’indice global des prix à la consommation est tombé à 5,18 % à la mi-juin, contre 5,84 % à la fin mai. L’inflation sous-jacente a également baissé de 7,39% à 6,91% au cours du mois. Expliquant les récents gains du peso mexicain, un analyste de Fitch Ratings a écrit que :

“Le resserrement de la politique monétaire par rapport aux États-Unis a été la clé de l’appréciation du peso mexicain au cours des derniers mois, diminuant encore les pressions sur les prix des importations.”

L’économie mexicaine se porte également bien en raison de l’afflux croissant d’entreprises alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine se poursuivent. Les données montrent que les investissements directs étrangers (IDE) du Mexique dans le pays ont bondi à plus de 32,1 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2022. Ils ont bondi à plus de 18,4 milliards de dollars au cours du seul trimestre de mars.

La prochaine nouvelle importante sur l’USD/MXN sera une déclaration de Jerome Powell, qui s’exprimera lors d’un sommet de la BCE au Portugal.

Analyse technique USD/MXN

Graphique USD/MXN par TradingView

Le graphique journalier montre que le cours de l’USD au MXN a connu une forte tendance baissière au cours des derniers mois. Il est passé sous le niveau de support important à 17h40, le niveau le plus bas du 15 mai. Il est tombé en dessous des moyennes mobiles exponentielles sur 25 et 50 jours.

L’indicateur MACD est resté sous le niveau neutre depuis le 27 mars. De plus, l’indice de force relative (RSI) est passé sous le point neutre de 50. Par conséquent, la paire continuera probablement de baisser alors que les vendeurs ciblent le support important à 16. Un mouvement au-dessus du point de résistance à 17,40 invalidera la vision baissière.

