Prévisions USD / JPY alors que les chances d’intervention sur la devise japonaise augmentent

Le yen japonais a continué de baisser même après l’apparition de signes de resserrement de la Banque du Japon (BoJ). Le taux de change USD/JPY a atteint un sommet de 144,46, le plus haut niveau depuis novembre de l’année dernière. Il a grimpé de plus de 13 % cette année alors même que l’indice du dollar américain (DXY) a évolué latéralement.

Resserrement de la Banque du Japon

L’économie japonaise se porte bien. Son marché boursier est devenu l’un des plus performants au monde. Ses indices clés comme Topix et le Nikkei 225 ont atteint leur plus haut niveau en plus de trois décennies alors que les investisseurs étrangers s’entassent.

Des données supplémentaires montrent que l’économie rebondit. Les chiffres publiés jeudi ont montré que les ventes au détail ont bondi de 5,7 % en mai après avoir augmenté de 5,15 % le mois précédent. Il s’agissait du 15e mois consécutif de croissance dans le secteur du commerce de détail alors que le tourisme explosait. Les ventes au détail ont augmenté de 1,3 % en glissement mensuel.

D’autres données ont montré que la confiance des ménages du pays s’est améliorée à 36,2 par rapport aux 36 précédents. Il s’agit d’un chiffre important puisque les dépenses de consommation sont une composante importante de l’économie japonaise.

Certains signes indiquent que la Banque du Japon commencera à se resserrer à court terme. Dans un communiqué publié mercredi, Kazuo Ueda, le nouveau gouverneur de la BoJ, a déclaré que la banque pourrait commencer à normaliser sa politique à court terme si elle devient convaincue que l’inflation augmentera en 2024. L’inflation reste inférieure à 2 % mais elle a augmenté.

La paire USD/JPY a également bondi après des signes indiquant que le gouvernement interviendra si la devise continue de baisser. Dans un communiqué, le ministre des Finances a déclaré que le gouvernement surveillait de près la monnaie.

Dans une autre déclaration, Masanda Kato, le diplomate monétaire du pays, a déclaré que le gouvernement n’exclurait pas des interventions. L’année dernière, le gouvernement a vendu plus de 65 milliards de dollars de réserves de change lorsque le taux de change USD/ JPY a bondi à 150. Un yen japonais plus faible nuit à de nombreuses entreprises qui dépendent des importations.

Analyse technique USD/JPY

Le prix USD/JPY a suivi une forte tendance haussière au cours des derniers mois. Il a commencé l’année à 126 et est maintenant passé à 144. Plus récemment, la paire a dépassé le niveau de résistance important à 138, le plus haut niveau du 7 mars. Il est passé au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours.

Dans le même temps, des oscillateurs comme l’indice de force relative (RSI), l’oscillateur stochastique et le MACD sont passés au niveau de surachat. Par conséquent, il est probable que la paire reteste le support à 138,76 alors que les espoirs d’interventions augmentent.