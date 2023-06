Résultat du test de résistance annuel de la Fed : “vous êtes plus en sécurité dans les plus grandes banques mondiales”

Wajeeh est un journaliste d’Invezz et couvre les marchés boursiers européens, asiatiques et nord-américains. Wajeeh a 5 ans d'expérience… lire la suite

Les actions des banques sont au centre des préoccupations ce matin après que la Réserve fédérale a confirmé qu’elles étaient bien placées pour affronter une grave récession.

Pro réagit aux résultats des tests de résistance annuels de la Fed

Son test de résistance annuel a évalué 23 des banques américaines pour une hypothétique récession mondiale avec un impact de 40% sur l’immobilier commercial, une forte augmentation du chômage à 10% et une baisse de 38% des prix des logements.

Tous, a révélé la banque centrale, ont réussi l’examen annuel.

Dans son communiqué de presse, la Fed a déclaré que ces banques maintiendraient des niveaux de capital minimum et continueraient de prêter aux consommateurs et aux entreprises malgré des pertes projetées d’une valeur de 541 milliards de dollars. Selon Stephen Biggar d’Argus Research :

Il s’agit d’un tremplin vers d’autres exigences, [y compris] les exigences de la phase finale de Bâle III susceptibles de faire augmenter les ratios de fonds propres et des scénarios défavorables plus graves l’année prochaine. Donc, encore un chemin difficile à parcourir pour bon nombre de ces banques.

Les actions bancaires américaines valent-elles la peine d’être détenues ici ?

Les banques font l’objet d’une surveillance accrue après que des noms notables comme la Silicon Valley Bank, la Signature Bank et la First Republic Bank se sont effondrés plus tôt en 2023.

Il convient toutefois de noter que les petites banques ne passent pas le test de résistance annuel de la Fed. Sur « Worldwide Exchange » de CNBC, Stephen Biggar a ajouté :

Je pense que vous êtes plus en sécurité dans les plus grandes banques mondiales ici, la JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley. Ils sont beaucoup plus sûrs du point de vue du coussin de capital. Les valorisations sont assez convaincantes.

Il a également semblé optimiste sur les super régionales, notamment PNC Financial, US Bancorp et Truist Financial. «XLF» – le fonds SPDR du secteur financier sélectionné est actuellement en baisse d’environ 3,0% pour l’année.

