USD/VND : Perspectives du dong vietnamien après de solides ventes d’IDE et de vente au détail

Le dong vietnamien a bondi au plus haut niveau depuis le 9 juin, les investisseurs ayant réagi aux bonnes données économiques. La paire USD/VND a reculé à un plus bas de 23 366, ce qui était inférieur au plus haut de ce mois-ci de 23 547. Il a baissé de près de 2 % cette année.

L’économie vietnamienne se redresse

Il existe des similitudes entre le Vietnam et l’économie mexicaine. Les deux pays voient leurs économies se porter bien alors que les entreprises continuent de quitter la Chine. Ils ont une énorme population jeune qui est bien éduquée.

Les données les plus récentes ont montré que l’économie du Vietnam a augmenté de 4,14 % au premier trimestre après avoir augmenté de 3,285 au trimestre précédent. D’autres données ont révélé que l’inflation se modère après avoir atteint 2,0 % en mai contre 2,43 % auparavant.

Les investisseurs étrangers allouent des fonds au Japon. Les investissements directs étrangers ont bondi de plus de 10,02 milliards de dollars en mai par rapport aux 7,6 milliards de dollars précédents. Au total, les IDE ont augmenté tous les mois cette année et s’élèvent actuellement à plus de 30 milliards de dollars.

D’autres données ont montré que la production industrielle du Vietnam a augmenté de 2,8 % tandis que les ventes au détail ont augmenté de plus de 6,5 %. Son excédent commercial a atteint plus de 2,58 milliards de dollars. Ces chiffres montrent que l’économie vietnamienne se porte bien.

Pendant ce temps, la banque centrale vietnamienne a commencé à intervenir dans le but de dynamiser l’économie. La semaine dernière, la banque a décidé de réduire les taux d’intérêt pour le deuxième mois consécutif. Elle a baissé les taux de 50 points de base, portant le taux interbancaire électronique à 5 % et le taux de refinancement à 4,5 %.

À l’avenir, le taux de change USD / VND réagira aux prochaines données du PIB américain et des dépenses de consommation personnelles (PCE). Ces chiffres arrivent un jour après que Jerome Powell a laissé entendre que la Fed continuerait à augmenter les taux.

prévisions USD/VND

Le taux de change USD/VND est une paire de devises peu échangée. Sur le graphique journalier, nous voyons que la paire s’est déplacée latéralement au cours des derniers jours. Il est passé sous les moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. L’Average True Range (ATR) a suivi une tendance à la baisse, signalant une volatilité limitée.

Par conséquent, la paire USD-VND restera probablement dans cette fourchette pendant un certain temps. D’autres baisses seront confirmées si elle passe sous le support important à 23 283. Si cela se produit, la paire chutera au support suivant à 23 200.