USD/INR : Prévisions pour la roupie alors que la Fed et la RBI pointent vers une divergence

La roupie indienne a reculé au niveau le plus bas depuis le 13 juin après les minutes bellicistes de la Réserve fédérale. Le prix USD/INR a atteint un plus haut de 82,45, ce qui était beaucoup plus élevé que le plus bas de cette semaine de 81,73.

Procès-verbal faucon de la Fed

Le taux de change USD/INR a bondi après les dernières minutes de la Fed. Ces minutes, qui ont été publiées mercredi, ont montré que la banque s’était engagée à des hausses de taux plus progressives pour lutter contre l’inflation élevée.

Les données publiées en juin ont montré que l’indice global des prix à la consommation (IPC) était tombé à 4 % en mai. L’inflation sous-jacente, qui exclut la volatilité des prix de l’alimentation et de l’énergie, a diminué progressivement, atteignant 5,6 %.

Par conséquent, la plupart des responsables de la Fed estiment que davantage de hausses de taux sont nécessaires pour lutter contre cette inflation. Pourtant, la Fed a averti que ces hausses de taux, couplées à la liquidité serrée dans le secteur bancaire, conduiraient à un ralentissement supplémentaire de l’économie américaine.

Les données les plus récentes ont brossé un tableau rose des États-Unis. Par exemple, le secteur du logement se porte bien alors que le marché du travail reste tendu. Les États-Unis attirent également de nombreux grands fabricants dans les secteurs des semi-conducteurs et de l’énergie propre.

Le prochain catalyseur important pour le prix USD/INR sera la prochaine masse salariale non agricole (NFP). Comme je l’écrivais dans cet article , la plupart des analystes estiment que le marché du travail a légèrement ralenti en juin. Ils s’attendent à ce que l’économie crée plus de 220 000 emplois tandis que le taux de chômage reste à 3,7 %.

Alors que la Fed devrait relever ses taux, les analystes estiment que la Reserve Bank of India (RBI) laissera les taux inchangés ou les réduira au quatrième trimestre. L’inflation de l’Inde se rapproche de l’objectif de la RBI alors qu’il y a des signes de ralentissement économique. Les chiffres les plus récents montrent que l’inflation du pays est tombée à son plus bas niveau en 20 mois.

Prévision USD/INR

Le graphique 4H montre que le taux de change USD/INR a fait un retour haussier cette semaine. En montant, la paire s’est déplacée au-dessus du niveau de résistance important à 82,17, le point le plus élevé du 20 juin de cette année. Il a également bondi au-dessus du niveau de résistance à 82,23 (plus bas du 1er juin).

La paire USD/INR s’est déplacée au-dessus des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. Par conséquent, la paire continuera probablement à augmenter alors que les acheteurs ciblent le prochain niveau de résistance clé à 82,50. Un mouvement au-dessus de ce niveau amènera le prochain niveau de 82,68 à voir.