Est-il temps d’acheter de la livre sterling alors que les spéculateurs font des paris haussiers ?

Aujourd’hui est le premier vendredi du mois, et donc la publication de l’emploi non agricole aux États-Unis est celle qui fera vraiment bouger les marchés financiers. Le marché des changes, en particulier, est très sensible aux données, car il réagit rapidement aux évolutions du marché de l’emploi américain.

Étant donné que la Fed a un double mandat (c’est-à-dire la stabilité des prix et la création d’emplois), le marché évolue en prévision de ce que la banque centrale fera ensuite. Mais certaines tendances sont plus importantes qu’une simple publication économique.

Par conséquent, indépendamment de ce que les données sur l’emploi aux États-Unis montreront aujourd’hui, il est difficile d’ignorer la tendance haussière sur la paire de devises GBP/USD.

Les spéculateurs parient sur la livre alors qu’elle gagne à tous les niveaux. Il est en hausse contre le dollar mais aussi contre l’euro et d’autres pairs.

Le GBP/USD est en route vers 1,30 et au-delà

La paire de devises GBP la plus importante est le GBP/USD, également connu sous le nom de câble. Il se négocie actuellement à 1,2740, supérieur de plus de sept grands chiffres (c’est-à-dire 700 pips) au niveau auquel il a commencé l’année.

Malgré la force de 2023, les chances sont plus favorables pour la livre. Une configuration inversée de la tête et des épaules indique un mouvement bien au-dessus de 1,30.

Le marché a atteint un creux en octobre 2022 et est passé de moins de 1,05 aux niveaux actuels. Il a formé une série de hauts et de bas plus élevés, typiques des marchés haussiers, rendant ainsi difficile l’établissement d’une position courte.

Même l’encolure inversée de la tête et des épaules a été retestée, dans une autre étape pour confirmer le modèle d’inversion haussière.

Outre le tableau technique favorisant la livre, le tableau fondamental pointe également vers le même résultat. Les deux banques centrales, la Banque d’Angleterre et la Réserve fédérale des États-Unis sont sur des chemins divergents.

D’une part, la Banque d’Angleterre a relevé le taux directeur de 50 points de base lors de sa dernière réunion. En revanche, la Fed a fait une pause et la tendance devrait se poursuivre.

Dans l’ensemble, la livre est une offre sur le tableau de bord FX, et il y a plus de place pour que le GBP/USD progresse, indépendamment de ce que les données NFP montreront aujourd’hui.