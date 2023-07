La hausse des U-6, les emplois à temps partiel et les révisions à la baisse jettent un doute sur la solidité du marché du travail

Dans le dernierrapport sur la situation de l’emploi publié par le Bureau of Labor Statistics (BLS), la masse salariale non agricole (NFP) a augmenté de 209 000 pour le mois de juin, tandis que le taux d’emploi a légèrement baissé à 3,6 %.

Le nombre NFP a sous-performé les attentes de l’industrie de 224 000 à 230 000.

Selon un article précédent citant ZeroHedge, c’est la première fois que le nombre réel est tombé en dessous de l’attente consensuelle en 15 mois.

La sous-performance est intervenue malgré la forte augmentation des chiffres de l’emploi privé d’ADP rapportés hier.

Cela pourrait-il être un signal que les fortunes du marché du travail se détériorent?

Depuis mars 2022, le taux de chômage a continué de se situer entre un creux historique de 3,4 % et 3,7 %.

Le rapport sur la situation de l’emploi publie les données de deux enquêtes.

L’une est l’enquête auprès des établissements (connue pour les chiffres du NFP) et l’autre est l’enquête auprès des ménages qui donne le niveau d’emploi.

Comme discuté dans l’article du mois dernier, l’emploi fait référence aux éléments suivants,

…personnes (16 ans ou plus) qui ont travaillé 1 heure ou plus au cours de la semaine au cours de laquelle l’enquête a été menée. Il peut s’agir d’une organisation professionnelle, de leur propre entreprise ou d’une ferme. Dans le cas d’une entreprise familiale, les travailleurs non rémunérés sont également inclus s’ils travaillent plus de 15 heures pendant la semaine. L’emploi comprend également les travailleurs qui étaient temporairement absents du travail dans divers scénarios, notamment les vacances, la maladie, les problèmes personnels et une foule d’autres raisons. Le point clé est que lors du décompte du nombre d’emplois, chaque travailleur n’est compté qu’une seule fois, même s’il occupe plusieurs emplois.