Prévision USD/JPY : une configuration haussière se forme avant les données NFP américaines

Le taux de change USD/JPY a dérivé à la baisse après le rapport sur l’emploi d’ADP. Il s’est replié à un plus bas de 144, qui était quelques points en dessous du plus haut de cette semaine de 145,06. La paire reste à environ 4 % au-dessus du niveau le plus bas de juin.

Données NFP américaines à venir

La plus grande nouvelle du forex Jeudi était le rapport surprise sur l’emploi aux États-Unis par ADP. Dans un rapport, la société a déclaré que l’économie américaine avait créé plus de 459 000 emplois, le chiffre le plus élevé depuis des mois.

La lecture était meilleure que ce à quoi la plupart des analystes s’attendaient. Il a signalé que l’économie américaine était encore en croissance. Plus important encore, le rapport est sorti un jour avant que les États-Unis ne publient les dernières données sur la masse salariale non agricole (NFP).

Les économistes estiment que l’économie américaine a créé plus de 200 000 emplois en juin alors que le taux de chômage est resté inchangé à 3,7 %. Dans le passé, les chiffres ADP et NFP officiels avaient tendance à avoir peu de corrélation.

Des données NFP solides donneront à la Réserve fédérale l’impulsion dont elle a besoin pour continuer à relever les taux d’intérêt dans les mois à venir. Ce ton belliciste est conforme à ce que les minutes de la Fed ont montré mercredi. En tant que tel, il y a une forte possibilité que la Fed augmente de 0,25 % ou 0,50 % ce mois-ci.

L’USD/JPY a également réagi aux dernières données sur les dépenses des ménages japonais. Selon l’agence de statistiques, les dépenses des ménages ont chuté de 1,1 % en mai, pire que la hausse médiane attendue de 0,5 %. Cette baisse mensuelle s’est traduite par une baisse de 4 % par rapport au mois précédent.

Analyse technique USD/JPY

Graphique USD/JPY par TradingView

Le graphique 4H montre que la paire USD/JPY a légèrement reculé récemment alors que les investisseurs évaluent les interventions de la Banque du Japon. Il s’est déplacé légèrement en dessous de la moyenne mobile exponentielle de 50 périodes. Il reste nettement au-dessus de la MA de 100 jours.

L’indice de force relative (RSI) est passé du niveau de surachat au niveau actuel de 40. Plus important encore, il a formé une configuration en biseau descendant, qui est généralement un signe haussier. Par conséquent, la paire aura probablement une cassure haussière alors que les acheteurs ciblent le plus haut depuis le début de l’année de 145.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.