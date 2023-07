Analyse NZD/USD et aperçu de la décision sur les taux d’intérêt de la RBNZ

Le taux de change NZD/USD a dérivé à la hausse lundi, poursuivant l’évolution des prix après les données sur la masse salariale non agricole (NFP). La paire a bondi à 0,6221, le point le plus élevé depuis le 22 juin alors que l’attention se tourne vers la prochaine décision de la RBNZ.

Aperçu de la décision de taux de la RBNZ

Copy link to section

Le taux de change entre le NZD et le dollar américain a légèrement augmenté après que les États-Unis ont publié des chiffres sur l’emploi. Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS), l’économie a créé plus de 209 000 emplois en juin, ce qui est inférieur à l’augmentation prévue de 230 000. Le bureau a également déclassé le nombre d’emplois créés en mai et avril.

La plupart des analystes ont été pris au dépourvu pour deux raisons principales. Premièrement, les derniers rapports sur l’emploi étaient meilleurs que les estimations. Deuxièmement, la veille, un rapport d’ADP montrait que le secteur privé avait créé plus de 400 000 emplois en juin.

Malgré l’absence du rapport sur l’emploi, les analystes estiment que la Fed continuera de relever les taux d’intérêt puisque l’inflation reste supérieure à 2 %. Les prochaines nouvelles importantes sur l’USD viendra mercredi lorsque les États-Unis publieront les dernières données sur l’inflation à la consommation.

Une autre nouvelle importante sur le forex sera la prochaine décision sur les taux d’intérêt de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). La plupart des économistes s’attendent à ce que la RBNZ laisse ses taux d’intérêt inchangés à 5,50 %.

Cette décision intervient à un moment difficile pour l’économie néo-zélandaise. Des données récentes ont montré que l’économie du pays a sombré dans une récession au premier trimestre alors que l’inflation est restée à un niveau élevé et que les taux ont augmenté. La RBNZ a relevé ses taux de près de zéro pendant la pandémie à 5,50 %.

Par conséquent, davantage de hausses de taux pourraient enfoncer davantage le pays dans une récession. Plus important encore, l’inflation en Nouvelle-Zélande est tombée à 6,7 % au premier trimestre.

Analyse technique NZD/USD

Copy link to section

Le graphique journalier montre que la paire NZD/USD a connu une lente tendance à la baisse au cours des derniers mois. Il s’est déplacé entre le canal descendant représenté en noir. La paire s’est déplacée légèrement au-dessus des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours. De plus, le MACD s’est déplacé au-dessus du point neutre.

Par conséquent, la paire restera probablement dans cette fourchette avant la décision sur les taux d’intérêt de la RBNZ. Les principaux niveaux de support et de résistance à surveiller seront à 0,5970 et 0,6320. Un mouvement sous le support le fera chuter au prochain support clé à 0,5900.